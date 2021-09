Kommentar Ausbau Rengglochstrasse: Es war höchste Zeit für dieses Projekt Trotz der hohen Kosten von 53 Millionen Franken ist es richtig, dass der Kanton Luzern die Rengglochstrasse ausbaut. Stefan Dähler Hören Drucken Teilen

Stadt-Land-Graben? Davon ist bei der Abstimmung über den Ausbau der Rengglochstrasse zwischen Kriens, Littau und Malters nichts zu spüren. Sämtliche Gemeinden im Kanton Luzern haben dem Kredit deutlich zugestimmt. Dies, obwohl die Kosten mit 53 Millionen Franken sehr hoch sind. Hinzu kommt, dass eine Totalsperre nötig ist.

Trotzdem ist das klare Resultat nicht überraschend. Einerseits funktioniert bei Strassenprojekten die innerkantonale Solidarität gut. Das zeigte schon das Ja zum Ausbau in der Lammschlucht. Andererseits war das Ränggloch-Projekt praktisch unumstritten. Die Strasse befindet sich in einem schlechten Zustand, ist eng und es fehlen Velo- sowie Fussweg – ein Sicherheitsrisiko. Es ist höchste Zeit, dass dieser Mangel behoben wird. Die Kosten sind mit der Lage in steilem und Naturgefahren ausgesetztem Gelände erklärbar.

Die Rengglochstrasse ist eng und es fehlt ein Velo- und Fussweg. Bild: Pius Amrein (Luzern, 26. April 2016)

Die nächste Herausforderung ist, ein Verkehrschaos während der 18-monatigen Totalsperre zu verhindern. Allenfalls lässt sich die Dauer mit guter Planung verkürzen. Während der Sperre müssen die Behörden hinschauen, ob es Anpassungen beim Verkehrsregime braucht. Das gilt auch für die Zeit danach, da Kriens sich vor Mehrverkehr fürchtet. Positiv ist, dass der Kanton die Sorgen ernst zu nehmen scheint und Lösungen erarbeiten will.