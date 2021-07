Kommentar Bäume brauchen eine starke Lobby Die Grünen wollen die Bevölkerung in Städten und Dörfern mit der Pflanzung von mehr Bäumen vor der Hitze schützen. Die Idee ist nicht neu, aber gut. Dennoch wird sie es schwer haben. Lukas Nussbaumer Hören Merken Drucken Teilen

Wer sich an heissen Sommertagen in Stadtzentren mit ihren schwarzen Asphaltstrassen und graudunklen Betonfassaden bewegt, entkommt der Hitze nur in klimatisierten Räumen. Auch in der Nacht bleibt es draussen deutlich wärmer als in der Peripherie von Städten und Dörfern, wo mehr Grünflächen für Abkühlung sorgen. Vor allem Laubbäume mit grossen Kronen kühlen dank Beschattung und Verdunstung sehr effizient.

Wenn die Grünen des Kantons Luzern nun die rechtlichen Grundlagen für die Pflanzung von mehr Bäumen in Städten und Dörfern schaffen wollen, ziehen sie den logischen Schluss aus einer Problematik, die sich verschärfen wird. Wir werden künftig nicht mit einem oder zwei Hitzetagen oder Tropennächten mehr leben müssen, sondern mit Dutzenden.

Wer nun glaubt, die Grünen könnten mit ihrer altbewährten Idee bis weit ins bürgerliche Lager hinein punkten, irrt. Geringere Grenzabstände zu Gebäuden oder Strassen und mehr unterirdischer Raum für Baumwurzeln sind gleichbedeutend mit zusätzlichen Einschränkungen beim Bauen. Und sie gehen einher mit mehr Reinigungsaufwand für Strassen und Plätze im Herbst sowie da und dort mit einer schlechteren Aussicht vom Balkon. Dennoch sollten Politiker von links bis rechts alles daransetzen, dass mehr Bäume gepflanzt werden können. Wo genau Ahorn oder Rosskastanie Sinn machen, sollen Spezialisten entscheiden. Sicher ist: Wenn wir die Bäume heute pflanzen, werden sie dereinst eine Folge des Klimawandels zuverlässig lindern.