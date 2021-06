Kommentar Blue Balls zieht Reissleine: Absage tut weh, ist aber richtig Die Absage des Blue Balls Festival zeigt: Die Politik hat noch keine Lösung gefunden, hinnehmbare Bedingungen für Grossveranstaltungen zu finden. Das muss sich ändern. Pascal Studer Hören Merken Drucken Teilen

Was sich in den letzten Wochen etwas abgezeichnet hat, ist jetzt eingetreten: Auch das diesjährige Blue Balls Festival ist abgesagt. Zu unsicher seien die derzeitigen Rahmenbedingungen, welche aufgrund der Pandemie für die Kulturbranche nach wie vor gelten, begründen die Veranstalter ihren Entscheid.

Das war vor Corona: Konzert von Steiner & Madlaina beim Pavillon. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Juli 20219)

Denn auch wenn der Bundesrat deutlich gemacht hat, wie die Richtlinien für Grossveranstaltungen ab Juli in groben Zügen aussehen sollten, bleiben noch viele Fragen ungeklärt. Zu viele, meinen die Veranstalter des Blue Balls – und ziehen die nötigen Schlüsse. Diese sind nachvollziehbar: Wer sich in einer ohnehin geschwächten Branche gegen die Widrigkeiten des Virus behaupten muss, tut gut daran, sich nicht auf ein derartiges Vabanquespiel einzulassen. Denn finanziell steht nämlich einiges auf dem Spiel – und so kühn die Entscheidung einer Durchführung auch gewesen wäre, so riskant wäre sie für den eigenen Geldhaushalt.

Letztlich bleibt die Frage, wie lange diese Situation für die Kulturbranche noch hinnehmbar ist. Wenn sich Vorschriften alle paar Wochen ändern, wird von Veranstaltern eine Flexibilität erfordert, die kaum zumutbar ist und auch bittere Folgen für die Musikerinnen und Musiker hat. Denn ohne Veranstaltungen keine Auftritte. Auch wenn der Schutz der öffentlichen Gesundheit nach wie vor an oberster Stelle stehen muss, ist die Politik gefordert, auf dieses Dilemma eine Antwort zu finden.