Kommentar Budgetschwankungen werden für das Luzerner Kantonsparlament zum Belastungstest Die Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank werden das Luzerner Kantonsbudget in den nächsten Jahren unberechenbarer machen. Der Kantonsrat ist besonders gefordert, besonnen zu reagieren. Alexander von Däniken

Die potenziell höheren Ausschüttungen der Schweizer Nationalbank bringen die Kantone in eine instabilere Lage. Das ist nur auf den ersten Blick paradox, wie sich etwa am Beispiel des Kantons Luzern zeigt: Waren aus dieser Quelle in den letzten Jahren zwischen 0 und 64 Millionen Franken zu erwarten, sind es ab 2022 zwischen 0 und 192 Millionen Franken. Die Maximalsumme wächst also um das Dreifache, doch zu rechnen ist immer auch mit einem Totalausfall. Das macht den Budgetprozess noch schwieriger, als er ohnehin schon ist.

Der Luzerner Regierungsrat geht grundsätzlich von wachsenden Einnahmen aus, was mit Blick auf die Ausschüttungen der letzten Jahre nicht falsch ist. Mit dem erhofften Zustupf will er die jüngste Steuererhöhung von 1,6 auf 1,7 Einheiten wieder rückgängig machen und ausserdem Leistungen ausbauen. Beides ist richtig. Denn es gilt, keine Steuern auf Vorrat einzufordern. Gleichzeitig ist es in Zeiten der finanziellen Entspannung sinnvoll, die zum Teil als heftig wahrgenommenen Sparmassnahmen der vergangenen Jahre zu hinterfragen oder gar punktuell zu korrigieren.

Was aber, wenn die Nationalbankgelder in gewissen Jahren dann doch nicht fliessen? Das bestehende Ausgleichskonto, als Puffer gegen budgetlose Jahre gedacht, wird nur bedingt helfen. Die grösste Verantwortung liegt daher bei den 120 Luzerner Kantonsräten. Sie werden sich in schlechteren Jahren auf eine unpopuläre Erhöhung des Steuerfusses einigen und Budgetdisziplin zeigen müssen.