Kommentar «Chefsache» Busperrons gestrichen, Ampeln statt Kreisel: Doppelte Luzerner Verkehrswende irritiert Viele, viele Jahre für die Verkehrsentwicklung als absolut erforderlich taxiert, ändern Kanton und Stadt Luzern nun Projekte und Konzepte am Luzerner Bahnhofplatz, in Sursee, Kriens und Inwil radikal. Das erstaunt. Und zeigt auf, dass die Verkehrsplanung der Realität hinterherhinkt. Jérôme Martinu, Chefredaktor

So hätte die Situation mit den zwei neuen Durchmesserperrons für Busse am Luzerner Bahnhofplatz aussehen sollen. Visualisierung PD (2021)

Projektabbruch . Der Kanton Luzern streicht die zwei geplanten Durchmesserperrons für Busse am verkehrsreichen Luzerner Bahnhofplatz und ebenso die damit einhergehende Verbreiterung der Seebrücke. Zu eng, zu wenig sicher, mit 11 Millionen Franken zu teuer und zu kurze Nutzungsdauer wegen dem geplanten Durchgangsbahnhof: Die Gründe für den Abbbruch sind gut nachvollziehbar.

Dennoch bleibt Irritation: Die Parameter kannte man doch längst. Und warum sind die bisher für die ÖV-Kapazitäten als existenziell taxierten Durchmesserperrons nun doch nicht mehr so wichtig? Die Perron-Planung startete bereits 2015. Und die Brückenerweiterung wurde seitens Stadt vor über zwei Jahren als Bestvariante propagiert.

Es ist nicht die einzige konzeptionelle und kommunikative Grossbaustelle in der Verkehrsplanung. Der Kanton sagt auch irritierenderweise dem Kreiselverkehr an neuralgischen Stellen den Kampf an. Weil sie an Kapazitätsgrenzen stossen, sollen sieben Kreisel in Sursee durch Ampeln ersetzt werden – für sagenhafte 50 bis 60 Millionen. Auch in Kriens und Inwil will man solche Systemwechsel. Und dies, nachdem jahrzehntelang Ampeln durch stets hartnäckig als «klar effizienter» bezeichnete Kreisel ersetzt wurden..

Die doppelte Wende zeigt: Die Verkehrsplanung hinkt der Realität hinterher, eine Flexibilisierung tut not. Wenn Kanton und Stadt glaubwürdig bleiben wollen, müssen sie künftig solche Volten mit vorausschauenderer Planung verhindern. Oder zumindest mit einem sorgfältigeren Propagieren von Erfordernissen abfedern.