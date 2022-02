Kommentar «Chefsache» Eigeninitiative der Zivilgesellschaft – das ist auch ein Risiko Die Stadt Kriens erhöht aus Spargründen die Hortkosten um 50 Prozent und streicht kurzfristig die schulische Ferienbetreuung – jetzt springen Freiwillige ein. Die öffentliche Hand könnte es sich nun einfach machen: «Es funktioniert ja!» Das wäre eine fatale Finanzpolitik. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Morgendlicher Schulstart im Roggern-Schulhaus in Kriens. Bild : Roger Grütter (Kriens, 11. Mai 2020)

Schönreden ist zwecklos. Der Stadt Kriens geht es finanziell wirklich schlecht. Dass an allen Ecken und Enden Geld fehlt, zeigt sich in der Stadt mit ihren über 28 000 Einwohnerinnen und Einwohnern besonders schmerzvoll an diesem Beispiel: Die Hortkosten werden um 50 Prozent erhöht und die Ferienhorte für dieses Schuljahr sind kurzerhand gestrichen worden – aus Spargründen. Kein Wunder, sind innert wenigen Tagen 1200 Unterschriften zusammengekommen: Der Entscheid soll rückgängig gemacht werden.

Die Kurzfristigkeit der gestrichenen Betreuung hat viele Eltern wegen den nahenden Fasnachtsferien in Bedrängnis gebracht. Der Verein Alleinerziehende Mütter & Väter Luzern springt nun ein mit einem Ersatzangebot, getragen von Freiwilligen. Was für ein wunderbares, alles andere als selbstverständliches Engagement! So wertvoll dieses rasche Einspringen des Vereins auch ist, es birgt ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Denn in Kriens gibt es ein Déja-vu: Die Liberale Stiftung hatte sich letzte Ostern kurzerhand bereit erklärt, die Defizitgarantie für die zunächst abgesagten Sport- und Kreativwochen der Volksschule zu übernehmen.

Was passiert, wenn die öffentliche Hand aus finanzieller Überlegung ganz bewusst zunehmend auf die Eigeninitiative der Zivilgesellschaft setzt? Eine solche Finanzpolitik wäre fatal. Derartige Budgetbeschönigungen sind kaum nachhaltig. Und vor allem: Das Vertrauen der Steuerzahler in Politik und Verwaltung würde ebenso malträtiert wie die Standortattraktivität.