Kommentar «Chefsache» Ein quotenfreier Schub für die Frauenförderung – Emmi macht's vor Erstmals wird eine Frau die operative Führung des international tätigen Milchverarbeiters Emmi übernehmen. Die Wahl von Ricarda Demarmels zur CEO ist ein wichtiges Zeichen für die Förderung von Frauen in Führungspositionen – gerade auch die politischen Parteien sollten sich daran ein Beispiel nehmen. Jérôme Martinu, Chefredaktor

Die heutige Finanzchefin und designierte CEO des börsenkotierten Milchverarbeiters Emmi: Ricarda Demarmels (42). Bild: PD

Im Herzen eine Luzerner Firma mit starker Verwurzelung in der Zentralschweiz, ist Emmi längst ein in rund 60 Ländern tätiger, erfolgreicher Konzern geworden. Und dessen über 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten nun Ende Jahr einen neuen CEO – erstmals in der über 70-jährigen Geschichte der Marke Emmi wird eine Frau die Führung übernehmen. Mit der 42-jährigen Bündnerin Ricarda Demarmels macht das seit 2004 börsenkotierte Unternehmen die eigene Finanzchefin zur CEO. Die Wahl sei «ein Zeichen für Kontinuität in Führung und Ausrichtung des Unternehmens», so der Verwaltungsrat.

Die Wahl einer Kandidatin aus den eigenen Reihen ist in der Regel tatsächlich zentral dafür, die Kontinuität in Strategie und Führung zu sichern. Das ist aber nur ein Qualitätsmerkmal dieser Wahl. Denn mindestens so erfreulich ist die Tatsache, dass Emmi hier einen beispielhaften Beitrag zur wichtigen Frauenförderung in Führungspositionen leistet. Und dies ganz so, wie es sein soll: Ohne Quotenregelung, sondern mit einem Rekrutierungsprozess, der die Kandidierenden an Faktoren wie Kompetenzen, Erfahrung und Persönlichkeitsmerkmalen misst.

Zudem: Demarmels ist erst seit Frühling 2019 bei Emmi. Das ist auch ein Beleg dafür, dass in der Privatwirtschaft die sogenannte Ochsentour kein matchentscheidendes Kriterium mehr ist. Dies im Gegensatz zur Parteipolitik, wo die Anciennität auf dem Weg in Ämter und Führungspositionen der Frauenförderung leider immer noch zu oft im Weg steht.