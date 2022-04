Kommentar «Chefsache» Fleischig, kreativ, nachhaltig: So überraschend geht das im Luzerner Kantonsspital Ausgemusterte Legehennen auf dem Teller, das war früher mit dem Suppenhuhn gang und gäbe. Heute wird mit ihnen vor allem Biogas-Strom erzeugt – nun hat allerdings das Luzerner Kantonsspitals 2000 Hennen gekauft. Diese alternative Art der Fleischproduktion setzt auch einen erfreulichen Kontrapunkt in einer politisch übersteigerten Debatte. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Die Produktion von Pouletfleisch boomt, im Luzerner Kantonsspital werden hierfür neu auch Legehennen verwendet. Im Bild: Küken in einem Mastbetrieb im luzernischen Ruswil. Bild: Manuela Jans-Koch (Ruswil, 21. Januar 2022)

«Spital macht aus Legehennen Burger statt Biogas», so lautete eine überraschende Schlagzeile in unserer Zeitung. Was steckt dahinter? Das Luzerner Kantonsspital (Luks)hat 2000 ausgemusterte Legehennen gekauft um daraus Hackbraten, Fleischkäse, Würste oder Pulled Chicken Burger machen zu lassen. Das gibt rund eine Tonne Fleisch für die Luks-Restaurants, -Patientinnen und -Patienten. Zu alte Hühner landen sonst in Biogasanlagen zur Stromproduktion.

Früher wurden ausgemusterte Legehennen zuverlässig zu Suppenhühnern. Der gekonnte Umgang mit solchen ist in unseren Küchen inzwischen aber verloren gegangen. Auch darum: Der Luks-Legehennen-Invest ist ein kreatives und positives Beispiel für angewandte Nachhaltigkeit.

Das ist umso wichtiger, als Nachhaltigkeit inzwischen leider zu oft als blosses Etikett missbraucht wird. Alles und jedes soll heutzutage ja nachhaltig sein. Gemeint ist aber im eigentlichen Sinn und Zweck ökologisch vernünftig, schonend, effizient.

(Gesellschafts-)Politisch wird die Nachhaltigkeit auch als Instrument und Kampfbegriff zur Durchsetzung einer übersteigerten politschen Korrektheit verwendet. Konkret zum Beispiel eben beim Fleischkonsum: «Gar keins mehr!», wird gefordert, statt weniger, bewusster, lokaler – und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nicht einfach alle Weideflächen zu Ackerland gemacht werden oder sogar verganden können. Unsere Lebensrealitäten sind eben höchst selten einfach nur schwarz-weiss.