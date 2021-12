Kommentar «Chefsache» Politisch geprägt – das ist und war die Forschung schon immer Seit dieser Woche ist klar, wie das neue, der Universität Luzern angegliederte Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) konzeptionell aufgestellt ist und welche wissenschaftlichen Ziele es verfolgt. Was bleibt nun von den Vorwürfen von SP und Grünen, das IWP sei «einseitig ideologisch ausgerichtet»? Nichts. Jérôme Martinu, Chefredaktor Hören Drucken Teilen

Die Kopfarbeit in Forschung und Lehre - hier im Hauptgebäude der Uni Luzern - hat seit jeher auch eine politische Komponente. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. Dezember 2021)

Kaum angekündigt im Frühling, war es bereits ein Politikum: Das neue Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) der Uni Luzern, dessen Ausrichtung und Inhalte nun diese Woche vorgestellt worden sind. Stifter ist der bestens bekannte Unternehmer Alfred N. Schindler, der Luzerner Uni-Dekan und Wirtschaftsprofessor Christoph Schaltegger wirkt als Institutsleiter, als Geschäftsführer amtet der ehemalige Leiter des NZZ-Feuilletons René Scheu. Drei prominente Namen. Sie provozierten kurz nach der Ankündigung einen Vorstoss von SP und Grünen im Luzerner Kantonsrat: Aus der behaupteten «konservativ-libertären Sicht auf die Politik» der drei Exponenten wurde eine «einseitige ideologische Ausrichtung» abgeleitet, es drohe ein Reputationsrisiko. Und besonders happig: Die wissenschaftliche Objektivität sei stark in Frage gestellt.

Von Anfang an war klar: Das IWP ist der Uni Luzern angegliedert und ihren Regeln unterworfen, finanziert wird es von einer Stiftung. Dieses Modell ist gang und gäbe.

Völlig unzweifelhaft: Die Politik ist nur für die Rahmenbedingungen zuständig, die Freiheit von Forschung und Lehre ist unantastbar. Egal, ob in der Wissenschaft stabile Erkenntnisse oder aber Irrwege herausschauen, funktioniert die Qualitätskontrolle seit Jahrhunderten gleich. Sie wird inner- und interuniversitär über den Diskurs der Resultate und den Wettbewerb durchgeführt. Und auch in Austausch und Debatte mit der Öffentlichkeit.

Wissenschaft wird naturgemäss von den Menschen geprägt, die sie betreiben. Sie ist ergo von verschiedensten Einflüssen durchdrungen. Wer nun also behauptet, wie hier SP und Grüne, eine Uni sei «ein Ort politisch unabhängiger Forschung», hat nur in einem Punkt recht: Selbstverständlich wird keine Parteipolitik gemacht. Aber Universitäten waren schon immer auch politisch. Und das ist heute nicht anders. Streitbar sind sie vor allem dort, wo Deutung drinsteckt; man denke etwa an Historikerdebatten.

Vor diesem Hintergrund und auch angesichts der Ziele des IWP, ist der Vorstoss von SP und Grünen nicht viel mehr als parteipolitisches und «einseitig ideologisches» Getrommel.