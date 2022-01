Kommentar «Chefsache» Welcome to Lucerne? Touristisches Werbeverbot ist schädlich für die Wirtschaft Der See, die Stadt, die Berge – Luzern und seine Wahrzeichen sind weltberühmt. Auch wenn es wichtig ist, dass die Zentralschweiz als Tourismushotspot nachhaltiger wird: Die Linksmehrheit der städtischen Politik sieht offensichtlich nicht, dass sie mit überbordenden Eingriffen dort Schaden anrichten wird, wo sie eigentlich mehr Schutz haben will: Bei der einheimischen Bevölkerung. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Posieren vor dem Postkartenmotiv: Chinesische Touristen zu Besuch in der Stadt Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 16. Januar 2020)

Touristischer Dichtestress! Die linke Ratsmehrheit des Stadtluzerner Parlaments verbietet der Luzern Tourismus AG in Übersee zu werben. Zum Glück hat das Werbeverbot vorerst keine Folgen, da die Zentralschweiz nicht nur mit den 460 000 Franken aus der städtischen Vereinbarung vermarktet wird. Weiter wollen SP und Grüne, dass die Kurtaxen aus den Logiernächten nicht mehr nur in den Tourismus zurückfliessen, sondern auch direkt in die Stadtkasse. Die lokale Bevölkerung soll ebenso profitieren.

53 Prozent der Logiernächte kamen 2019 aus Asien und Amerika. Wenn die Zentralschweiz diese Segmente aus ökologischen Gründen nicht mehr vermarktet, dann werden die rund 3000 Hotelbetten der Stadt Luzern kälter und kälter. Restaurants, Bergbahnen, Schifffahrt, Läden, Ausflugsanbieter verbuchen sukzessive grosse Verluste, die Angebote werden ausgedünnt oder abgeschafft. Wie mit den verlorenen Jobs und schwindenden Einnahmen für die öffentlichen Kassen umgehen? Offenbar irrelevant. Und auch Werte wie Weltoffenheit und Toleranz scheinen nur dann wichtig, wenn es den eigenen weltanschaulichen Kreis innerhalb der Stadtmauern betrifft.

Übertrieben und nicht überaus konstruktiv? Ja, in der Tat. Aber ohne bissige Polemik scheint es derzeit kaum noch möglich, der Parlamentsmehrheit ihre überbordenden Eingriffe aufzuzeigen. Sinnvolle Nachhaltigkeitsbestrebungen im Tourismus sind das eine. Das andere sind ordnungspolitische und wirtschaftliche Realitäten. Wenn man diese schnöde negiert, ist das schädlich.