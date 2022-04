Kommentar «Chefsache» Widerwilliger Mittelmeer-Test in Luzern: Stadtrat müsste offener sein für lange Sommernächte Mediterrane Nächte: Ab Juni dürfen die Aussenbereiche der Restaurants auf den Plätzen und in den Gassen der Stadt Luzern über Mitternacht hinaus offen haben. Bedauerlich ist bloss, dass das Parlament den Stadtrat zu diesem Pilotversuch zwingen musste. Aber immerhin: In der Umsetzung hat die Exekutive trotz Widerwillen nicht einfach den simpelsten Weg gewählt. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

«La dolce vita in Lucerna»: Von Juni bis September dürfen die Luzerner Restaurants freitags und samstags in einem Testlauf draussen bis 1 Uhr statt bis Mitternacht offen haben. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

Sie haben schon viel zu reden gegeben, die mediterranen Nächte in der Stadt Luzern. Der Grosse Stadtrat hat der Exekutive den Auftrag für einen Pilotversuch gegeben, ähnlich wie etwa in Bern, St. Gallen oder Zürich. Und der Stadtrat hat jetzt seinen Plan kommuniziert: Von Juni bis September dürfen Restaurants freitags und samstags ihre Sitzplätze draussen bis 1 Uhr statt nur bis Mitternacht betreiben. Die Nachtruhebestimmungen fallen deswegen aber nicht – und das ist auch gut so.

Bedauerlich ist es, dass das Parlament die Stadtregierung zu diesem Testlauf zwingen musste. Mutlosigkeit und Mangel an Innovationslust: Der stadträtliche Ablehnungsantrag hat genau diejenigen Punkte offenbart, die der Exekutive von ihren Kritikern immer wieder vorgeworfen werden. Dabei hätte es gar nicht zum widerwilligen Mittelmeer-Test zu kommen müssen, hätte der Stadtrat bloss die grosse Chance der Idee bei kleinem Risiko erkannt. Und er hätte die Tatsache höher gewichten müssen, dass die mediterranen Nächte nur als Versuch angelegt wurden.

Bei aller Kritik darf man aber auch loben: Obwohl der Stadtrat sich klar gegen die Verlängerung der Boulevard-Gastronomie in die Nacht hinein ausgesprochen hatte, geht er nicht den einfachsten Weg. Sondern er legt den Versuch gleich doppelt an: Läuft der Mittelmeer-Test diesen Sommer – hoffentlich! – gut, soll gar ein zweiter stattfinden. Erst dann wird Ende 2023 final entschieden, ob Luzern am Reussufer, in den Gassen, auf den Plätzen und Terrassen verlängerte Nächte verträgt.