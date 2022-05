Kommentar Das OK des Luzerner Stadtfests lernt von seinen Fehlern Am Stadtfest Luzern kann man nun doch auch mit Bargeld bezahlen. Die Organisatoren zeigen sich lernbereit – das ist gut so. Matthias Stadler Drucken Teilen

Erster Abend des Luzerner Fests. Auf dem Bild zu sehen sind "Raggabund" beim Pavillon am See. Das Bild entstand am Freitag, 24. Juni 2016 (Bild Pius Amrein / Neue Luzerner Zeitung) Musik, Bühne, Fest, Luzerner Fest, Luzernerfest, Pavillon Pius Amrein (neue Lz) / Neue Luzerner Zeitung

Dass man am Stadtfest Luzern nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann, hat in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen. So hohe, dass die Organisatoren sich dazu gezwungen sahen, zurückzurudern. Nun kann man am beliebten Anlass, der am letzten Juni-Wochenende entlang der Reuss und in der Altstadt durchgeführt wird, neben Twint und Bankkarten doch auch Bargeld benutzen – wenn auch über den Umweg mit einem Bonsystem.

An anderen Veranstaltungen in der Zentralschweiz ist es nicht mehr möglich, bar zu zahlen. Doch sind diese auf ein jüngeres und digital affineres Publikum ausgelegt. Das Stadtfest Luzern sieht sich als Anlass für alle Luzernerinnen und Luzerner. Das ist auch richtig so, da auch die Stadt das Fest finanziell unterstützt. Und deshalb ist es wichtig, dass sich alle Bevölkerungsgruppen willkommen fühlen – wie dies das OK auch stets betont. Doch mit dem ursprünglichen Entscheid, nur Twint und Bankkarten zu akzeptieren, wurde eine Bevölkerungsgruppe quasi ausgeschlossen. Nämlich diejenige, die nicht alles digital erledigen will oder kann.

Bargeldlos bezahlen mag grosse Vorteile haben, gerade auch für Veranstalter. Es ist verständlich, dass das Stadtfest dieses System einführen wollte. Aber die Gesellschaft ist offensichtlich noch nicht so weit. Umso löblicher ist es deshalb, wenn die Organisatoren ihren Fehler korrigieren - und nun zügig eine Lösung präsentieren.