Kommentar Der FCL trifft mit der Übernahme des Schützenhauses endlich ins Schwarze Das «Schützenhaus» auf der Allmend in Luzern soll bald wiedereröffnet werden. Dank Bernhard Alpstaeg erhält der FCL so seine alte Heimat zurück.

Hugo Bischof

Auf dem Rasen kommt der FC Luzern momentan nicht auf Touren. Einen Volltreffer landen konnte er dafür jetzt im gesellschaftlichen Bereich. Er erhält seine alte Heimat wieder zurück, in Form der Wirtschaft zum Schützenhaus. Hier trafen sich schon früher die Bel Etage und die Basis des Vereins vor und nach dem Match zum Bier oder zum Schampus.

Und wieder zeigt sich, wie wichtig der FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg für den FCL ist. Er sorgt in Eigenregie und mit einer Investition von gut 1,5 Millionen Franken dafür, dass die etwas in die Jahre gekommene Beiz wieder in Schuss gebracht wird. In rund einem halben Jahr will Alpstaeg sie wiedereröffnen. Sie könnte dann im FCL-Kontext so etwas wie die etwas gehobenere Alternative zum Fanlokal Zone 5 am Bundesplatz werden.

Damit könnte auch die lange Leidenszeit des Schützenhauses zu Ende gehen. Die Schützengesellschaft als Besitzerin der Liegenschaft und die häufig wechselnden Pächter wurden sich über den Kurs nicht immer einig und gingen oft im Streit auseinander. Das dürfte sich jetzt ändern. Das Schützenhaus könnte sich, quasi als Dependance der Swisspor-Arena, wieder zu einem beliebten Restaurant entwickeln, zu einer «eher urchigen Beiz, in der sich die Leute wohlfühlen», wie Alpstaeg betont. Stehen und fallen wird die Zukunft des Schützenhauses mit der Wahl des Gastrochefs. Seine oder ihre Aufgabe wird es sein, sowohl für die breite Öffentlichkeit als auch für die Hardcore-FCL-Fans ein attraktives Angebot zur Verfügung zu stellen.