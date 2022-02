Kommentar Drohende Stromlücke im Winter: Die Politik muss jetzt handeln Der Bund will mit Gaskraftwerken sicherstellen, dass es auch im Winter genug Strom gibt. Die Luzerner Parteien zeigen sich zu Recht skeptisch. Was es jetzt braucht, ist vielmehr der konsequente Ausbau erneuerbarer Energien. Niels Jost Drucken Teilen

Um eine drohende Stromlücke im Winter zu verhindern, plant der Bundesrat den Bau von zwei bis drei neuen Gaskraftwerken. Auch in der Zentralschweiz kommt ein Standort in Frage, nämlich Perlen im Kanton Luzern.

Dies stösst bei den Luzerner Parteien auf Skepsis. Zu Recht! In Zeiten des Umschwungs auf erneuerbare Energien ist es widersinnig, auf Gaskraftwerke zu setzen. Die Anlagen stossen viel CO 2 aus und schaden so der Umwelt. Sie dürften daher einzig als Ultima Ratio eingesetzt werden, um bei einer unvorhergesehenen Notlage die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Auch in Anbetracht der langen Zeit bis zu einer möglichen Inbetriebnahme sollten sich Bund und Kantone deshalb besser dafür sorgen, die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien attraktiver zu gestalten. Denn das Ziel von Politik und Wirtschaft muss es sein, konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien zu setzen – und zwar so schnell wie möglich. Es ist daher zu begrüssen, dass die Luzerner Parteien auf verschiedenste Technologien setzen wollen.

Die Herausforderung besteht nun darin, einen Konsens zu finden, wie dieser Ausbau forciert werden kann. Diverse Vorschläge liegen bereits vor, etwa eine Solaranlagen-Pflicht auf allen Gebäuden oder zusätzliche Förderbeiträge für Fotovoltaikanlagen. Bald schon können die Luzerner Parteien beweisen, ob sie dafür Hand bieten – nämlich bei der abschliessenden Beratung des Klimaberichts im März.