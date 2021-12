Kommentar Erfolg für Kriens: Für den Bund ist die Variante «Bypass lang» nicht mehr tabu Bund, Kanton sowie die Stadt Kriens wollen eine Überdachung der A2 im Rahmen des Projekts Bypass gemeinsam prüfen. Daran könnte sich auch die Stadt Luzern ein Beispiel nehmen. Robert Knobel Hören Drucken Teilen

Die Stadt Kriens hat es geschafft, den Bund ins Boot zu holen – dank Vermittlung und Unterstützung der Luzerner Regierung und des Gemeindeverbands Luzern plus. Zwar ist noch völlig offen, ob das Krienser Hauptanliegen, die vollständige Überdachung der A2 zwischen Sonnenberg- und Schlundtunnel, erfüllt werden kann. Doch der Bund signalisiert, dass er gewillt ist, weitere Schritte auf Kriens zuzugehen. Das ist neu – und lässt Gutes erahnen: Eine Nulllösung ist nun kaum mehr zu befürchten. In irgendeiner Form wird es Verbesserungen am Projekt Bypass geben – und sei es lediglich eine teilweise Einhausung der Autobahn. Wobei jeder zusätzliche Meter Tunnel für Kriens ein Fortschritt gegenüber der heutigen Situation bedeutet.

Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Kanton und Bund ist ein erster wichtiger Etappenerfolg für Kriens. Zu verdanken ist dies auch der bemerkenswerten Einigkeit der Krienser Politik quer durch alle Parteien. Der Grundtenor lautete von Anfang an: «Bypass ja, aber nur mit vollständiger Überdachung der Autobahn.» Für das Festhalten an dieser Maximalforderung wurde Kriens aus gewerblichen und nationalrätlichen Kreisen scharf kritisiert. Doch nun hat sich diese klare Haltung ausbezahlt.

Davon könnte auch die Stadt Luzern lernen. Dort stehen die Zeichen zunehmend auf Fundamentalopposition gegen das Bypass-Projekt. Verhindern lässt sich der Bypass damit nicht – aber man verpasst womöglich wertvolle Chancen. Das Krienser Beispiel zeigt: Die Wahrscheinlichkeit für eine siedlungsverträgliche Ausführung des Grossprojekts ist höher, wenn man den Bund an Bord holt, anstatt gegen ihn zu kämpfen.