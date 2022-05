Kommentar Erreichung der Klimaziele: Auch kleine Massnahmen zählen Um den Umstieg auf nachhaltige Mobilität voranzutreiben, fordern die Grünen autofreie Sonntage in Luzern. Das ist eine gute Idee, doch bringt sie auch die gewünschte Wirkung? Livia Fischer Drucken Teilen

Beim letzten «Slow Up» vor der Pandemie dominierten Velofahrer und Inlineskaterinnen die Strassen rund um den Sempachersee. Bild: Corinne Glanzmann (Eich, 18. August 2019)

Im Kanton Luzern sollen ausgewählte Strassenabschnitte an vereinzelten Sonntagen künftig autofrei werden. Das fordert die Fraktion der Grünen und Jungen Grünen in einem Postulat. Dahinter steckt in erster Linie nicht etwa der Versuch, CO2 einzusparen, sondern ein Sensibilisierungsgedanke.

Mit dieser Aktion wollen sie einen Fortschritt punkto nachhaltige Mobilität erwirken. Um das Fahrverbot für die Bevölkerung attraktiv zu gestalten, sollen an diesen Tagen dafür Veranstaltungen wie der autofreie Breitensport-Anlass «Slow Up» oder Quartierfeste stattfinden.

Die Idee von mehreren autofreien Tagen ist gut, auch die Motivation dahinter ist löblich. Fraglich ist nur, ob die Massnahme denn auch die beabsichtigte Wirkung mit sich bringt. Der Erfolg des «Slow Ups», der seit über 20 Jahren auf privater Ebene organisiert wird, ist unbestritten.

Ebenso, dass Quartier- und Stadtfeste grosse Beliebtheit geniessen. Es besteht allerdings das Risiko, dass das eine Ziel (der Spass an den Anlässen) das andere (den Umweltgedanken) in den Hintergrund drängt. Auch dürfen der Aufwand und die Organisation von solchen Veranstaltungen nicht unterschätzt werden. Mit einer einfachen Strassensperrung ist es also längst nicht getan.

Trotzdem sollte der Vorstoss parteiübergreifend offen im Parlament diskutiert werden. Bei der Erreichung der Klimazielen zählt jede Massnahme – auch wenn sie zunächst klein erscheint.