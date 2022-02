Kommentar Es braucht viel mehr als den Ruf nach Elektroautos Die vom Verkehr verursachten Treibhausgasemissionen sollen im Kanton Luzern bis 2050 auf null sinken. Damit dieses hehre Ziel der Regierung nicht zur Utopie verkommt, braucht es ein Bündel von Massnahmen – und zwar schnell. Lukas Nussbaumer Drucken Teilen

Wer den aktuellen Anteil an Elektroautos im Kanton Luzern von mickrigen 1,4 Prozent vor Augen hat, mag nicht so recht an eine Versiebzigfachung bis 2050 glauben. Doch genau diese Entwicklung schwebt der Mehrheit der Politikerinnen und Politiker im grössten Kanton der Zentralschweiz vor. Das Gros glaubt an die Eliminierung aller vom Verkehr verursachten Treibhausgasemissionen innert 28 Jahren.

Einen ersten Schritt, um dieses Ziel nicht zur Utopie verkommen zu lassen, hat der Kantonsrat im Januar gemacht: Er hat eine Motion überwiesen, die verlangt, dass bei Neu- und Umbauten sämtliche Garagenplätze mit der Grundinfrastruktur für eine Elektroladestation auszustatten sind. Doch damit ist es nicht getan. Selbst Tausende von neuen Elektrotankstellen nützen nichts, wenn der Strom fehlt und der steuerliche Anreiz zum Wechsel auf ein mit Strom angetriebenes Auto ausbleibt.

Deshalb muss der Kanton Luzern bei der Installation von Fotovoltaikanlagen nicht bloss aufs Gaspedal drücken, sondern Vollgas geben. Und er muss die Motorfahrzeugsteuern schnell so ausgestalten, dass sich der Kauf eines teuren Stromers wenigstens einigermassen rechnet. Nicht mehr als eine Vision bleiben dürfte die Forderung nach dem Verzicht aufs Auto und damit einem Rückgang des Verkehrs. Viel gewonnen wäre aber nur schon, wenn der Verkehr stagnieren statt zunehmen würde – dank einem besseren Angebot im öffentlichen Verkehr, das die Leute zum Umsteigen bewegt.