Kommentar Generalprobe für die Fasnacht ist geglückt An den ersten grossen Fasnachtsanlässen in den Zentralschweiz feierten Tausende. Noch sind solche Menschenaufläufe zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber sie dürfen wieder sein und das ist gut so. Roman Hodel

Kopf an Kopf drängten sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler am Samstagnachmittag in Luzern Unter der Egg. Es müssen Tausende gewesen sein, die sich zuprosteten, tanzten, schunkelten. Der Fasnachtsmäärt, der traditionell fünf Tage vor dem Schmutzigen Donnerstag stattfindet, zog Volk an wie zu Vor-Corona-Zeiten. Ein ähnliches Bild bot sich am Abend beim Guuggenüberfall auf dem Stanser Dorfplatz. Auch hier waren es Tausende, die dicht gedrängt feierten. Bilder, die wir lange nicht mehr gesehen und die wir vor allem vermisst haben.

Ein Kränzchen winden muss man den Organisatoren solcher Anlässe. Trotz Planungsunsicherheit hielten sie stets an der Durchführung fest, blieben flexibel und nahmen deshalb manche Extra-Arbeitsstunde auf sich. Die Besuchenden dankten es nun mit ihrem grossen Aufmarsch.

Wie in alten Zeiten: die Rotsee-Husaren am Samstagnachmittag auf der Rathaustreppe. Bild: Urs Flüeler/Key (Luzern, 19. Februar 2022)

Die ersten grossen Freiluftanlässe ohne Einschränkungen von Coronaschutzmassnahmen sind so etwas wie die Generalprobe für die kommende Fasnacht, und die scheint geglückt. Klar: Ob das Virus nun besonders stark unter den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern zirkuliert, wird sich erst noch zeigen. Abstand einhalten? Im Gedränge vielleicht doch eine Schutzmaske? Von beidem war am Wochenende wenig zu sehen. Tatsächlich sind solche Menschenaufläufe noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber sie dürfen wieder sein und das ist gut so. Wer lieber auf Nummer sicher gehen will, macht einfach einen Bogen darum.