Kommentar Härtefallhilfe für Luzerner Firmen muss schneller kommen Je nach Bundesregelung kann der Kanton Luzern krisengeschüttelten Firmen dieses Jahr erst im Sommer helfen. Dabei braucht es möglichst rasch klare Verhältnisse. Alexander von Däniken

Das Hotel Kreuz in Romoos konnte letztes Jahr von der Härtefallhilfe profitieren. Nadia Schärli (10. August 2021)

Man stelle sich vor, in Luzern findet der alljährliche Marathon statt – die Sanität wird dieses Mal aber erst aufgeboten, wenn die erste Läuferin die Hälfte der Strecke hinter sich hat. Ähnlich verhält es sich mit der staatlichen Härtefallhilfe für Unternehmen. Die meisten Firmen kommen zum Glück ohne Hilfe über die Ziellinie. Andere brauchen Support in Form von Kurzarbeitsentschädigung oder Erwerbsersatz. Diese Bundeshilfen stehen jederzeit am Streckenrand. Und dann gibt es Firmen, die schon am letztjährigen Marathon zusätzlich auf Härtefallhilfe angewiesen waren.

Nach wie vor verzeichnen viele Hotels, Restaurants und andere touristische Betriebe wegen ausbleibender Touristen aus dem Ausland zu tiefe Einnahmen – gerade im Kanton Luzern. Und noch immer ist die Zahl der Veranstaltungen bescheiden, fallen auch Messen und Chilbis aus. Was bleibt, sind hohe Fixkosten, Existenzängste, Unsicherheit. Dass der Bund erst im März eine neue Lösung vorlegt, ist vor diesem Hintergrund schwer verständlich. Und dass die Umsetzung im Kanton Luzern erneut noch später, schlimmstenfalls im Sommer, kommen wird, dürfte für viele betroffene Unternehmen ein zusätzlicher Schlag sein.

Umso wichtiger ist es, dass sich der Kanton nun beim Bund für eine Lösung einsetzt, die hier schnell umgesetzt werden kann – also entweder mittels Entscheid durch den Regierungsrat oder durch das Kantonsparlament. Sonst droht bei manchen Firmen der Kollaps.