Kommentar Hochwasserschutz: Wir sind auf dem richtigen Weg – aber noch nicht am Ziel Diese Tage könnten zeigen, ob die bisherigen Bemühungen in Sachen Hochwasserschutz schon Früchte tragen. Christian Peter Meier

Mit Sorge richten wir dieser Tage unseren Blick gen Himmel. Wird es weiter so schütten? Hoffentlich nicht. Doch die Wetterprognosen verheissen nichts Gutes. Und die Seen sind bereits randvoll. Namentlich der Vierwaldstättersee. Die Reuss wiederum trat am Dienstag bereits an ersten Stellen über die Ufer.

Unschöne Erinnerungen an die verheerenden Überschwemmungen im Jahr 2005 werden wach, aber auch an andere Ereignisse – etwa an den Katastrophensommer von 1987 als unter anderem Uri grossflächig zerstört wurde. Diese Unwetter blieben zum Glück nicht folgenlos. Sie haben die Schweizerinnen und Schweizer zur Räson gebracht: Uns wurde bewusst, dass die Natur genügend Raum braucht, dass sich namentlich Wasserläufe den Platz brutal zurückerobern, wenn wir sie zu stark einengen.

Die Kantone und Kommunen haben in der Folge massiv in den Hochwasserschutz investiert. Unzählige Bäche und Flüsse wurden saniert und meist auch durch eine naturnahe Gestaltung aufgewertet. So wurde etwa der Flusslauf der Lorze im Kanton Zug an mehreren Stellen aufgeweitet, der Kanton Luzern wiederum steckte und steckt viel Geld und Arbeit in die Sanierung der Kleinen Emme. Noch nicht umgesetzt ist leider das Reuss-Projekt zwischen Emmen und Honau – dieses wäre gerade jetzt essenziell.

Insgesamt befinden wir uns fraglos auf dem richtigen Weg. Die nächsten Tage könnten offenbaren, wie weit wir noch vom Ziel entfernt sind.