Kommentar Jährliche Bewilligungsabgabe für Gastrobetriebe gehört abgeschafft Wer im Kanton Luzern wirtet, muss für die einmal erteilte Bewilligung Jahr für Jahr Abgaben zahlen. Das entspricht nicht der Kostenwahrheit – das Gastgewerbegesetz muss überarbeitet werden. Lukas Nussbaumer

Wirtinnen und Wirte haben es im Kanton Luzern nicht leicht. Sie brauchen anders als in Zug oder Schwyz nicht nur ein Patent, sondern sie werden für die einmal erteilte Bewilligung im Gegensatz zu anderen Kantonen auch noch jährlich zur Kasse gebeten. Sie zahlen so zusammen mit Hotelbetrieben, Tanzlokalen und Getränkehändlern in coronafreien Jahren über drei Millionen an Bewilligungsabgaben. Dabei ist diese im Gastgewerbegesetz exakt umschriebene Gebühr gar keine Bewilligungs-, sondern eine Tourismusförderungsabgabe: 80 Prozent der Einnahmen kommen nämlich dem Tourismus zu Gute.

Dieses System bewähre sich im Kanton Luzern seit Jahrzehnten, betonen jene, die es bis jetzt immer verteidigt haben. Und blocken so einen Vorstoss der SVP ab, die diesen Missstand beim Namen nennt: Eine Bewilligung verursacht einen einmaligen Aufwand – und hat keine jährlichen Kosten zur Folge. Wenn der Tourismus gefördert werden soll, dann bitte über einen separaten Topf.

Diese Sicht ist angesichts der jährlich üppig sprudelnden Fördergelder unpopulär und wird es im Luzerner Kantonsrat deshalb schwer haben. Leider, denn der Kostenwahrheit entspricht dieses indirekte Fördersystem nicht. Doch noch ist der Mist nicht geführt. Der Regierung bleibt ein Jahr, um auf die Motion zu antworten. Und sie nützt diese Frist meist aus. Zeit genug also für die SVP, skeptische Politikerinnen und Politiker aus anderen Parteien von ihrer Idee zu überzeugen.