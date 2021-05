Kommentar Kostenexplosion – Luzerner Stadtrat ebnet den Weg, um die Cheerstrasse endgültig zu verhindern Mit seiner halbherzigen Haltung zum zweiten Millionen-Zusatzkredit für die Erweiterung der Cheerstrasse in Luzern-Littau nimmt der Luzerner Stadtrat ein Volks-Nein in Kauf. Roman Hodel Hören Merken Drucken Teilen

Die Summe allein ist ein Aufreger: Einen Zusatzkredit von 12,3 Millionen benötigt die Stadt Luzern zur Erweiterung der Cheerstrasse. 32,5 Millionen sind es nun insgesamt. Als die Littauer 2009 erstmals über einen Kredit befanden, sprach man noch von 13,8 Millionen Franken. Bei dieser Berechnung war indes vieles schief gelaufen, wie wir inzwischen wissen.

Bei der Cheerstrasse war von Anfang der Wurm drin. Und der Stadtrat tut nun das Übrige, damit es so bleibt. Er stellt sich nur halbherzig hinter die Vorlage. So beklagt die Exekutive offen, dass das Projekt weder «wesentliche Verbesserungen» für Fussgänger und Velofahrer bringe noch einen «wesentlichen Beitrag» zur Mobilitätsstrategie leiste. Da nützt es auch nichts mehr, wenn Adrian Borgula betont, man gewichte die Jas an der Urne hoch. Dabei war bei der zweiten Abstimmung 2017 die Zustimmung bloss knapp, und schon damals waren SP, Grüne und GLP dagegen. Diese haben heute die Mehrheit in Stadtrat und Parlament.

Dieser Bahnübergang beim Bahnhof Littau wäre künftig nur noch für Velofahrer und Fussgänger passierbar – die Autos würden über die neue Cheerstrasse fahren. Bild: Eveline Beerkircher (Littau, 18. Juni 2021)

Falls der erneute Zusatzkredit nicht schon im Parlament gebodigt wird, so dürfte die Vorlage spätestens an der Urne zur Zitterpartie werden. Und daran wäre die Stadt mitschuldig. Sie hatte das Projekt nach der Fusion erst auf Druck aus Littau wieder aufgenommen und dann bei den eigenen Berechnungen ebenfalls unsorgfältig gearbeitet. Man wird den Verdacht nicht los, dass der Stadtrat mit seinem Vorgehen ein Volks-Nein in Kauf nimmt, um ein unliebsames Projekt elegant loszuwerden.