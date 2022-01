Kommentar Lieber Patrouillen als Schalterbeamte: Warum die Postenschliessungen der Luzerner Polizei sinnvoll sind Kostendruck und Personalknappheit zwingen die Luzerner Polizei zur Schliessung von einigen Posten. Die Bürgernähe in den ländlichen Gemeinden muss aber erhalten bleiben – Digitalisierung und Patrouillen hin oder her. Alexander von Däniken Hören Drucken Teilen

SBB und Post machen es schon länger, jetzt will auch die Luzerner Polizei nachziehen: Schalter schliessen. Als Gründe führen Bähnler, Pöstler und Polizisten Nachfrage und Kosten an. Das Billett kann man überall per App lösen, das Bankgeschäft übers Internet abwickeln, die Sachbeschädigung online anzeigen. Für Kundinnen und Kunden, die direkten Kontakt brauchen, stehen noch immer Schalter bereit – allerdings weiter entfernt.

Anders als bei den Bundesbetrieben geht es bei der Luzerner Polizei aber auch um mangelndes Personal. Seit Jahren wird das Korps von der kantonalen Politik vertröstet, wenn es um dringend benötigten Stellenausbau geht. Eine Folge: Patrouillen müssen schon heute nachts oft von der Stadt aus zu Einsätzen auf der Landschaft ausrücken. Ein Posten, der sowieso nur an drei Tagen für je vier Stunden geöffnet hat, hilft also ausgerechnet dann nicht, wenn es darauf ankommt.

Mit jedem Posten, den die Regierung in den nächsten Jahren auf Empfehlung der Polizei schliessen wird, geht ein Stück Service public verloren. Das ist bedauerlich, aber auch ein Ausdruck der Sparpolitik. Dass weder die Sicherheit noch die Verankerung in der lokalen Bevölkerung leiden werden, muss die Polizei beweisen. Das funktioniert nur mit einer bürgernahen Organisation, die von den Mitarbeitenden mitgetragen wird. Es braucht noch viel Überzeugungsarbeit, auch bei den Polizisten selbst. Qualität hängt letztlich von den Menschen ab, nicht von einer Postenzahl