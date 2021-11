Kommentar Luzerner Regierung muss Gülle-Entscheid korrigieren Luzerner Bauern müssen ihre Gülle ab 2022 mit Schleppschläuchen ausbringen. Dieser Entscheid der Regierung ist nicht umsetzbar. Lukas Nussbaumer Hören Drucken Teilen

Ein Bauer güllt sein Feld.

Bild: Matthias Jurt

Fast 90 Prozent der gesamtschweizerischen Ammoniakemissionen stammen aus der Tierhaltung. Und fast die Hälfte des Luftschadstoffs Ammoniak entsteht beim Ausbringen von Gülle. Da ist es nur logisch, wenn die Luzerner Regierung den Hebel an diesem Punkt ansetzt und den Einsatz von emissionsarmen Schleppschlauchverteilern anordnet. Falsch ist jedoch der Zeitpunkt des Obligatoriums.

Während die Luzerner Regierung vor drei Wochen Schleppschläuche ab dem kommenden Jahr zur Pflicht erklärte, hat der Bundesrat das Obligatorium nun auf 2024 verschoben. Aus einem einfachen und einleuchtenden Grund: Die Lieferengpässe sind derzeit aussergewöhnlich gross. Wer sich ein neues Güllesystem anschaffen will, muss mit Wartezeiten von bis zu eineinhalb Jahren rechnen. Und ein Occasionsmarkt existiert wegen der grossen Nachfrage nicht.

So begrüssenswert das Ziel der Luzerner Exekutive ist, die Ammoniakemissionen bis 2030 um 20 Prozent zu senken, so praxisfremd ist eine Schleppschlauchpflicht ab dem kommenden Jahr. Selbst wer jetzt subito ein neues und rund 15'000 Franken teures Güllesystem bestellt, erhält es wohl erst 2023. Dass die Bauern und ihre Lobbyisten vor diesem Hintergrund so richtig sauer sind, ist nachvollziehbar. Will die Luzerner Regierung ihren Imageschaden in Grenzen halten, muss sie den unverständlicherweise vor dem Bundesrat gefällten Entscheid aufheben und das Obligatorium auf 2024 verschieben.