Kommentar Luzerner Regierung muss Nägel mit Köpfen machen Grüne und SP wollen auf jedem Gebäude im Kanton Luzern innert 15 Jahren Solaranlagen installieren. Die Regierung begrüsst das Anliegen zwar, spricht sich aber gegen die aus ihrer Sicht «starre» Frist aus. Das ist widersprüchlich. Lukas Nussbaumer

Die Luzerner Regierung soll eine gesetzliche Grundlage schaffen, mit der Gebäudebesitzerinnen und -besitzer innert 15 Jahren zur Installation von Fotovoltaikanlagen verpflichtet werden können. Das verlangen Kantonsratsmitglieder von Grünen und SP mit einer Motion, dem stärksten parlamentarischen Mittel. Die Regierung unterstützt das Ziel des Vorstosses «ausdrücklich», wie sie in ihrer Antwort schreibt. Schliesslich komme Solaranlagen beim Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz «eine entscheidende Bedeutung» zu.

Dennoch lehnt die Exekutive, der weder eine Grüne noch ein Sozialdemokrat angehören, die Motion ab. Sie wehrt sich gegen die «starre Vorgabe», Fotovoltaikanlagen seien innert 15 Jahren auf allen bestehenden Bauten zu realisieren. Das Gremium plädiert für die Umwandlung in ein weniger verbindliches Postulat – zur Enttäuschung des links-grünen Lagers.

Der Unmut ist nachvollziehbar. Ein Anliegen als «ausdrücklich» unterstützungswürdig zu bezeichnen, es aber dennoch bloss unverbindlich prüfen zu wollen, ist ein Widerspruch. Zumal die Regierung betont, die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien gewinne nicht nur für das Erreichen der Klimaziele «massiv an Bedeutung», sondern auch für die Versorgungssicherheit. Die Regierung sollte deshalb Nägel mit Köpfen machen, also eine verbindliche Frist für die auch aus ihrer Sicht so bedeutungsvolle Forderung nach dem Ausbau der Fotovoltaik festlegen.