Kommentar Null-Toleranz für Belästigungen Die Stadt Luzern will von Zürich ein Online-Meldetool für Belästigungen übernehmen. Eine gute Idee. Roman Hodel Drucken Teilen

Drei junge, alkoholisierte Männer setzen sich im Zug zu einer jungen, alleinreisenden und ih

nen offenbar unbekannten Frau. Das Trio betatscht sie und bedrängt sie mit Worten wie: «Hast du Lust mit uns zu feiern?» Da schaltet sich eine ältere Frau, die in der Nähe sitzt, ein und sagt: «Lasst sie in Ruhe.» Genervt verschwinden die Drei. Diese Szene ereignete sich kürzlich am Abend in einem Interregio vor Luzern.

Unerwünschte Berührungen können dem Tool gemeldet werden. Symbolbild: Key

Dank der Zivilcourage der Augenzeugin ist nichts noch Schlimmeres passiert. Fall erledigt? Jein. Künftig kann das Opfer eine solche Belästigung melden. Die Stadt Luzern prüft die Übernahme eines entsprechenden Online-Tools von der Stadt Zürich. Dort wurden innert zehn Monaten fast 1000 Meldungen von sexuellen, sexistischen, homo- und transfeindlichen Belästigungen und Übergriffen im öffentlichen Raum registriert. Zwar haben die Einträge keine direkten strafrechtlichen Folgen. Und weil die Angaben aus Datenschutzgründen anonym sind, mag es die eine oder andere Falschmeldung darunter haben. Trotzdem ist das Portal wertvoll. Denn es ermöglicht, solche Vorfälle niederschwellig zu melden und überhaupt sichtbar zu machen.

Es hilft den Behörden bei der Präventionsarbeit und stärkt das Bewusstsein in der Gesellschaft, dass Belästigungen nicht toleriert werden dürfen. Dazu zählt die erwähnte Belästigung im Zug. Was für manche leider immer noch eine Banalität oder noch schlimmer eine Normalität darstellt, ist ganz einfach ein No-Go.