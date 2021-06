Kommentar Pannen um Luzerner Schulsoftware: Jetzt braucht es Fakten und einen Zeitplan Die Luzerner Volksschulen haben mit einer halb fertigen Administrationssoftware zu kämpfen. Droht ein IT-Debakel wie beim Bund? Das wissen im Moment weder die Gemeinden noch die Steuerzahler. Nun ist vom Kanton Transparenz gefragt. Alexander von Däniken Hören Merken Drucken Teilen

Eine Person der Stadtschulen Sursee arbeitet mit der Software Educase Bild: Manuela Jans-Koch (28. Juni 2021)

«Wir sind Pioniere des digitalen Wandels», hat sich der Luzerner Regierungsrat in der aktuellen Kantonsstrategie auf die Fahne geschrieben. Gleichzeitig schaut er zu, wie noch im Jahr 2021 in unzähligen Luzerner Volksschulen eine Verwaltungssoftware im Einsatz steht, die vor über 20 Jahren von einem Adligenswiler Rektor programmiert worden ist. In grösseren Gemeinden wird ein neueres Programm genutzt, das zwar neuer ist, aber von den Ansprüchen der Regierung ebenfalls weit entfernt.

Eine neue, einheitliche Lösung ist seit drei Jahren aufgegleist. Dass ein Programm bei den Endnutzern weiterentwickelt wird und kleine Fehler ausgemerzt werden, ist in der Informatik Standard. Was aber die ersten 30 Luzerner Gemeinden vorgesetzt bekamen, geht überhaupt nicht: Vermeintlich einfache Funktionen dauern zu lange, andere Funktionen sind falsch, wieder andere noch gar nicht erhältlich.

Seit drei Jahren stehen dafür die Steuerzahler gerade. Denn die Gemeinden haben sich verpflichtet, 12 Franken pro Schüler für ein Programm zu zahlen, das bis jetzt nichts gebracht hat. Bei – je nach Grösse der Gemeinde – Hunderten oder im Fall der Stadt Luzern 6000 Schülern kommt eine stattliche Summe zusammen. Was läuft schief? Ist die Herstellerfirma überfordert? Können die Probleme gelöst werden? Und wenn ja, bis wann? Der Regierungsrat hatte die Herstellerfirma ausgewählt. Er steht nun in der Verantwortung, Fakten und einen verbindlichen Zeitplan zu liefern – auch gegenüber den Steuerzahlern.