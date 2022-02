Kommentar Rassistisch? Bitte entspannt bleiben! Fasnacht ist Rollenspiel und Satire – dass es da nicht immer politisch korrekt zu und her geht, ist Teil der Sache. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Alle paar Jahre poppen sie zuverlässig auf, die empörten Rufe. Die Häuptlingstochter, der Ölscheich, die Chinesin, der Mexikaner, der Eskimo: Solche und ähnliche Fasnachtskostüme seien rassistisch, sexistisch und überhaupt ganz grundsätzlich politisch inkorrekt. Die Kritik entzündet sich an den Detailhändlern, die diese Kostüme anbieten. «Eine Sortimentsbereinigung von Händlern wie Migros, Coop und Manor ist überfällig», moniert etwa die Kulturwissenschaft.

Natürlich, Fasnachtskostüme bedienen Klischees. Und dies zum Teil auf billige Art und Weise. Aber man sollte das entspannt sehen. Fasnacht ist Rollenspiel und Satire. War es immer schon. Sie lebt von Überzeichnungen und Persiflage. Fasnacht ist in der historischen Herleitung die Zeit für Kritik an Autoritäten und Obrigkeiten. Und sie ist für einen bedeutenden Teil der Bevölkerung auch ein Ventil für den Ausbruch aus dem Alltag. Zumindest dort, wo man die Zeit vor dem Fasten seit Jahrhunderten feiert. Und wer das nicht will, muss ja auch nicht.

Die wenigen Fasnachtstage taugen nicht als Feld für die zweifellos wichtigen Gesellschaftsdebatten um Geschlechtergerechtigkeit, Diversität oder Integration. Eine politisch korrekte Fasnacht kann und darf es nicht geben. Sonst dürfen wir auch keine herrlich schrägen Trump-, Merkel-, Putin-, Berset- oder Papstklone mehr sehen. Und schon gar keine Bauern, Nonnen, Jägerinnen, Metzger, Feuerwehrmänner, Polizistinnen. Nur noch rüüdig langweilige Plüschtiere.