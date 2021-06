Kommentar zum Inseli Sistierung des Wettbewerbs ist peinlich für den Luzerner Stadtrat Die vom Volk geforderte Neugestaltung des Inselis ist alles andere als einfach und zügig möglich. Das muss nun auch der Stadtrat eingestehen. Roman Hodel Hören Merken Drucken Teilen

Der Luzerner Stadtrat sistiert den Inseli-Projektwettbewerb. Der Entscheid ist das nächste traurige Kapitel in der geplanten Neugestaltung des Areals beim KKL. Ein Volkswille notabene, bei dem sich die Exekutive von Anfang an selber in die Sackgasse manövriert hat. Sie hatte 2017 die Juso-Initiative zur Annahme empfohlen – obwohl weder eine Alternative für die Carparkierung noch für die Määs bereitstand.

Wenn es nun heisst, man habe erst im Verlauf des Wettbewerbs festgestellt, dass eine vergrösserte Grünanlage nicht mit der Määs kompatibel ist, wirkt dies nur noch peinlich. Auch dass der Durchgangsbahnhof das Inseli tangieren könnte, war 2017 längst bekannt. Das alles hätte die Exekutive berücksichtigen müssen. Stattdessen liess sie die Stimmberechtigten im Glauben, dass eine Umgestaltung einfach und zügig möglich wäre.

Blick auf die Parkplätze beim Inseli, die irgendwann umgestaltet werden sollen.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 17. Juni 2021)

In Wahrheit musste der Stadtrat seither mehrfach den Fahrplan anpassen, neue Carparking-Alternativen suchen – und ein Ende ist nur bedingt in Sicht. Das Ganze erinnert an die Bahnhofstrasse, wo sich der Stadtrat ebenfalls hinter eine SP-Initiative stellte. 2013 sagte das Stimmvolk Ja dazu. Zehn Jahre werden vergangen sein, bis die Strasse 2023 vollständig autofrei sein wird. Auch weil die Exekutive betroffene Anrainer erst zu spät mit ins Boot geholt hat. Und die vom Stimmvolk gewünschte Umgestaltung der Strasse wird noch viel länger auf sich warten lassen.

In beiden Fällen hat der Stadtrat der Stimmbevölkerung nicht nur zu viel versprochen, es ist vor allem auch Ausdruck einer planlosen Politik.