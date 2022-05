Kommentar Zur Rückkehr des Tourismus in Luzern: Wir sollten unsere Seele nicht verkaufen Nach zwei Jahren Pandemiepause kehren die internationalen Touristinnen und Touristen nach Luzern zurück. Doch einfach so weitermachen wie vor Corona, wäre nicht nachhaltig. Matthias Stadler Drucken Teilen

Kommen die Touristen zurück? Touristen vor dem Löwendenkmal Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 13. Juli 2020)

Wer dieser Tage durch Luzern spaziert, nimmt es schnell wahr: Die internationalen Touristinnen und Touristen sind zurück. Augenfällig ist die Rückkehr der Gäste aus den USA. Und ebenso augenfällig ist die Absenz der asiatischen Touristengruppen, die ganze Plätze der Stadt vor der Pandemie in Beschlag nahmen. Bis diese Gruppen zurückkommen, dauert es laut dem Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren noch bis nächstes Jahr. Zudem erwartet er, dass diese vorläufig kleiner ausfallen.

Die vergangenen zwei Jahre ermöglichten vielen Einheimischen eine dringend benötigte Verschnaufpause. Sie hatten die Stadt Luzern wieder für sich. Diese Pause ist nun also langsam vorbei. Und es ist positiv, dass der Schalter nicht sofort komplett umgelegt wird, also nicht plötzlich von null auf hundert beschleunigt wird. So hat die Bevölkerung Zeit, sich wieder an die Gäste zu gewöhnen.

Zwar wünschen sich manche Tourismusvertreter möglichst viele Besucherinnen und Besucher. Doch einfach an die Vor-Pandemie-Zeiten anzuknüpfen, wäre nicht nachhaltig. Gäste, die schnell ein paar Fotos von der Kapellbrücke machen, eine teure Uhr kaufen und dann mit dem Car zur nächsten Destination weiterreisen: Das ist schlicht kein wünschenswerter Tourismus. Was der Heidelberger Tourismusdirektor sagt, gilt auch für Luzern: «Wichtig ist, dass wir unsere Seele nicht verkaufen.» Dazu gehört, die schlimmsten Auswüchse des Tourismus zu unterbinden.