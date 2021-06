Kommentar Zwei vereinte Museen auf dem Areal des Verkehrshauses sind prüfenswert Statt vom Standort an der Reuss ins alte Zeughaus an die Museggstrasse zu zügeln, sollen das Naturmuseum und das Historische Museum im Verkehrshaus untergebracht werden. Dieser Vorschlag der FDP ist zu gut, um ihn vom Tisch zu wischen. Lukas Nussbaumer Hören Merken Drucken Teilen

Die Schienenhallen im Verkehrshaus sind in die Jahre gekommen. An ihrer Stelle wird ein Ersatzbau realisiert.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. September 2019)

Das Naturmuseum und das Historische Museum an der Reuss sollen den Gerichten Platz machen und ins alte Zeughaus an der Museggstrasse zügeln. Dieser Plan der Luzerner Regierung kommt in der Stadt, aber auch in linken Kreisen und bei Behindertenverbänden, schlecht an. Hauptkritikpunkte: das alte Zeughaus sei für Menschen mit einer Behinderung schlecht zugänglich, und es befinde sich an einer unattraktiven Lage.

Die Kritik ist berechtigt. Umso willkommener sind neue Standortideen. Eine solche liegt nun auf dem Tisch: Das neue «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» soll auf dem Gelände des Verkehrshauses realisiert werden. Und zwar entlang der Haldenstrasse, wo zwei alte Schienenhallen einem Neubau weichen werden. Da sich der Kanton an diesem Ersatzbau finanziell wesentlich beteiligt, ist der vom Verkehrshaus unterstützte Vorschlag der FDP eine vertiefte Prüfung wert. Und zwar aus mehreren Gründen.

Das Verkehrshaus ist ein Publikumsmagnet und würde so auch dem neu konzipierten Museum zu höheren Besucherzahlen verhelfen. Ausserdem könnten Synergien genutzt werden, und der Standort ist verkehrstechnisch optimal erschlossen. Auf einem Gelände vereinte Museen kennt man bereits in Städten wie Wien oder München – das Modell könnte auch für Luzern funktionieren. Nun liegt es an der Regierung, diesen Vorschlag zu prüfen. Zeit bleibt genug: Die Eröffnung des neuen Museums ist erst 2030 geplant.