Kommission will ambulante Angebote für Menschen mit Behinderungen fördern Die Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (GASK) stimmt der Gesetzesrevision über soziale Einrichtungen in zweiter Lesung einstimmig zu. Zudem empfiehlt sie die Teilbevorschussung von Kinderalimenten zur Annahme.

(fmü) Die GASK stimmt der Teilrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen zur Umsetzung der Strategie «ambulant und stationär» in zweiter Lesung zu, wie es in einer Mitteilung heisst. «Die Vorlage ist sehr komplex. Dennoch wurde sie von der Kommission einstimmig angenommen. Dies zeigt, dass die Vorlage ausgeglichen ist», so Kommissionspräsident Jim Wolanin.

Auch die Vorlage zur Einführung der Teilbevorschussung von Kinderalimenten werde grossmehrheitlich zur Annahme empfohlen. Elternteile, die Anrecht auf Alimentenbevorschussung für ihre Kinder haben, sollen neu ein höheres Arbeitspensum wählen können, ohne dass sie deswegen finanzielle Nachteile erfahren.



Die GASK möchte ausserdem die Gleichstellung von Mann und Frau im Kanton Luzern fördern, heisst es weiter. Deshalb unterstütze sie die Petition «Frauenstreik Luzern».

Der Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Sichere Prämienverbilligung – Abbau verhindern» wird von der Kommission auch in zweiter Lesung zur Annahme empfohlen.