Kommissionssitze im Luzerner Kantonsrat: Links-Grün legt zu Die Sitzgewinne von Grünen, GLP und SP bei den Kantonsratswahlen vom 31. März wirken sich auf die Verteilung der 130 Sitze in den 10 ständigen Kommissionen aus. Links-Grün gewinnt 14 Mandate dazu, gleich viele verlieren CVP, SVP und FDP. Lukas Nussbaumer

Das ist die neue Verteilung:

CVP: 36 Sitze (minus 4)

FDP: 24 Sitze (minus 3)

SVP: 24 Sitze (minus 7)

SP: 21 Sitze (plus 4)

Grüne: 16 Sitze (plus 7)

GLP: 9 Sitze (plus 3)

Bei den Präsidien gewinnt die SP eines (neu 2), während die SVP eines ihrer drei Präsidien verliert.

Auf diese Verteilung habe sich die Geschäftsleitung des Kantonsrats geeinigt, teilte die Staatskanzlei gestern mit. Die Geschäftsleitung besteht aus Ratspräsidentin Hildegard Meier (FDP, Willisau), Vizepräsident Josef Wyss (CVP, Eschenbach) und den sechs Fraktionschefs. Die von den Fraktionen nominierten Kommissionsmitglieder werden am 17. Juni gewählt.

Vor vier Jahren warfen Bürgerliche Grüne raus

Ebenfalls bestimmt hat die Geschäftsleitung die Ratspräsidien für die kommenden fünf Jahre. 2020/21 ist die SP an der Reihe, darauf folgen Vertreter von SVP, FDP, Grünen und der CVP.

Vor vier Jahren sorgte die Verteilung der Kommissionssitze für rote Köpfe. Grund war der Rausschmiss der Grünen und der GLP aus Kommissionen. So verloren die Grünen ihren Sitz in der einflussreichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben. Dort sind sie nun wieder vertreten. Ausser in der Redaktionskommission, die nur fünf Mitglieder zählt und deshalb ohne Mittun der GLP als kleinste Fraktion arbeiten wird, sind damit wieder alle sechs Fraktionen in allen Kommissionen vertreten.