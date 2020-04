«Kommt nicht nach Luzern»: Stadtrat riegelt Luzerner Seeufer ab Nun macht es auch die Stadt Luzern: Grosse öffentliche Plätze in der Innenstadt werden bis auf Weiteres abgesperrt. Und der Stadtrat will keine Auswärtigen mehr in der Stadt sehen.

Endlich Frühling – doch solche Bilder vom Luzerner Schweizerhofquai wird es vorläufig nicht mehr geben. Archivbild Luzerner Zeitung

Ostern sind normalerweise eine freudige Angelegenheit. Doch dieses Jahr bereiten die bevorstehenden Feiertage den Behörden grosse Sorgen: Sie befürchten, dass die Leute über die arbeitsfreien Tage in grossen Scharen das schöne Wetter geniessen – und dabei die Distanzregeln ausser Acht lassen werden. Der Bundesrat mahnte kürzlich eindringlich, an Ostern zu Hause zu bleiben. Damit die Leute schon gar nicht erst in Versuchung kommen, hat der Luzerner Stadtrat nun beschlossen, Orte in der Innenstadt abzusperren, an denen sich bei schönem Wetter jeweils besonders viele Menschen aufhalten. Namentlich sind dies der Quai (Pavillon bis Lido), der Europaplatz vor dem KKL sowie das Inseli. Am Schweizerhofquai werden zudem 30 Sitzbänke abmontiert. Die Massnahme tritt am Samstag in Kraft und gilt bis auf Weiteres, wie die Stadt mitteilt. Diese Zonen (rot) werden gesperrt:

Es sind aber nicht nur die Ostertage, die den Stadtrat zu diesem Schritt bewegt haben. Denn die Distanzregeln würden generell ungenügend eingehalten. Das hätten Beobachtungen von Polizei und Bürgern gezeigt. Zur Erinnerung: Gruppenbildung von mehr als fünf Personen sind im öffentlichen Raum verboten, zudem gilt es einen Sicherheitsabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten. Doch auf dem engen Luzerner Quai ist dies - gerade an schönen Sonntagen - so gut wie unmöglich.

Luzern folgt dem Beispiel Zürichs

Mit der Abriegelung von öffentlichen Zonen zieht die Stadt Luzern die Schraube deutlich an – und folgt damit dem Beispiel anderer Städte. So ist das Zürcher Seeufer schon seit zwei Wochen nicht mehr zugänglich. Ein solches Szenario wolle man möglichst vermeiden, sagte der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli noch am 24. März gegenüber unserer Zeitung: «Es ist wichtig, dass die Stadtbevölkerung weiterhin die Möglichkeit hat, sich im öffentlichen Raum zu bewegen», so Züsli damals. Doch nun zeigt sich, dass es offenbar auch in Luzern nicht ohne gesperrte Plätze geht. Der Stadtrat macht zudem klar: Sollten sich die Menschenansammlungen einfach auf andere Plätze der Stadt verlagern, würde man auch diese abriegeln.

Bewohner der Agglomeration sollen die Stadt Luzern meiden

Die Ostertage sind auch deshalb eine heikle Zeit, weil die Schweizer dann jeweils sehr reiselustig sind. Die Kantonsregierungen der besonders beliebten Destinationen Tessin und Graubünden haben bereits an die Ferienwohnungsbesitzer appelliert, über Ostern zu Hause zu bleiben. Dasselbe tut nun auch die Stadt Luzern: Erstmals überhaupt lautet die offizielle Botschaft der Touristenstadt Luzern an potenzielle Besucher: «Kommt bitte nicht nach Luzern». Allzu schwer fallen dürfte dies nicht – es gibt keine Cafés oder Museen zu besuchen, man kann nicht Schifffahren, und Flanieren am Seeufer ist nun auch nicht mehr möglich. Doch der Appell richtet sich nicht nur an ausländische oder Schweizer Touristen. Auch Bewohner der Agglomeration Luzern sollen - sofern sie nichts Dringendes zu tun haben - die Stadt meiden.