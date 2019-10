Nach dem Gutachten des Bundes wird der komplette Neubau des Luzerner Theaters unrealistisch

Die Stadt Luzern ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung aufgeführt. Deshalb hat die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege das Gutachten zum Theater gemeinsam mit der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission verfasst. Darin heisst es, dass ein mögliches Bauvorhaben einer gewässerschutzrechtlichen Ausnahmebewilligung bedarf. Der Grund: Der Testperimeter für allfällige Neubauten liegt im «Gewässerschutzgebiet Au». Dabei handelt es sich um die nutzbaren unterirdischen Gewässer sowie um die zu ihrem Schutze notwendigen Randgebiete. Ein Gewässer ist gemäss Bundesgesetz nutzbar, wenn das Wasser in einer Menge vorhanden ist, die eine Nutzung in Betracht kommen lässt.

Eine weitere Hürde für die Planer in Luzern

Das dürfte beim Theaterplatz Luzern der Fall sein. Gut möglich, dass hier also eine weitere Hürde auf die verantwortlichen Planer der neuen Theater-Infrastruktur in Luzern wartet. Wichtig zu wissen ist dabei: Der Denkmalschutz und die ausführende Denkmalpflege sind in der Schweiz primär kantonale Aufgaben. Ein Abriss des Luzerner Theaters müsste also letztlich vom Regierungsrat des Kantons Luzern bewilligt werden. Das entsprechende Baugesuch müsste die Stadt Luzern als Eigentümerin einreichen. Das Luzerner Theater figuriert wegen der zahlreichen und tief greifenden Eingriffe im Lauf der Zeit nicht als Schutzobjekt im kantonalen Bauinventar – «entgegen den Empfehlungen des Bundes», heisst es im Gutachten. (hb)