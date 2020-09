Konferenz der Rechtsmediziner in Luzern: Was Leichen zur Coronaforschung beitragen Die Obduktion von Covid-Toten war lange höchst umstritten. Doch inzwischen hilft die Rechtsmedizin, das Virus besser zu verstehen. Das zeigt eine internationale Konferenz, die zurzeit in Luzern stattfindet.

Mehr als 1700 Corona-Tote verzeichnet die Schweiz bisher. Doch was bedeutet «an Corona sterben» konkret? Was führte bei diesen Patienten tatsächlich zum Tod? Dies ist eines der Schwerpunktthemen einer mehrtägigen Konferenz der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, die zurzeit im Verkehrshaus Luzern stattfindet. Ob eine Obduktion von Covid-19-Toten überhaupt etwas bringt, war lange umstritten. So empfahl das deutsche Robert-Koch-Institut zu Beginn der Pandemie, Covid-Tote wegen der Infektionsgefahr möglichst nicht zu untersuchen. Doch für Klaus Püschel vom Hamburger Institut für Rechtsmedizin ist klar: «Wenn es eine neue, bisher unbekannte Krankheit gibt, muss man auch die Toten untersuchen.» Nur so könne man die Krankheit wirkungsvoll bekämpfen. Oder, wie es Püschel ausdrückt:

«Von den Toten lernen wir fürs Leben.»

Eine Erkenntnis, welche sich in mittlerweile Hunderten von Obduktionen auf der ganzen Welt herauskristallisiert hat: Das Virus findet man an verschiedenen Orten des Körpers – insbesondere aber in Lunge und Nieren, teils auch im Hirn. Während es im Hirn offenbar kaum Schäden anrichten kann, sind die Folgen für die Lunge teils fatal. Die eigentliche Todesursache sei meist eine sogenannte «Schocklunge» – ein akutes Lungenversagen – wie Alexandar Tzankov vom Unispital Basel erklärt. Tzankovs Team hat über 20 Covid-Tote aus der Region Basel obduziert. Da sich das Virus mit Vorliebe entlang den feinen Lungengefässen festsetzt, werden Blutzirkulation und Sauerstofftransport massiv gestört. Als Begleit-Komplikationen treten häufig auch Lungenentzündung, Embolien und Thrombosen auf. Auch Nierenversagen konnte bisweilen festgestellt werden.

Die Blutgruppe A ist ein Risikofaktor

Tzankov bestätigt zudem, was verschiedene wissenschaftliche Studien bereits festgestellt haben: Dass Menschen mit Blutgruppe A ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Auch bei den in Basel untersuchten Leichen war die Blutgruppe A überproportional vertreten. Besonders tragisch: Es gab sogar eine Person, die verstorben ist, obwohl ihr Körper das Virus bereits eliminiert hatte.

Lange unklar war, inwiefern die Leichen von Corona-Toten weiterhin ansteckend sind. In einigen Ländern werden für die Bestattung höchste Sicherheitsmassnahmen angeordnet. Stefanie Plenzig vom Frankfurter Institut für Rechtsmedizin hat die Frage, ob Leichen infektiös bleiben, eingehend untersucht: Tatsächlich konnte das aktive Virus in einigen Fällen bis zu 17 Tagen nach dem Tod nachgewiesen werden. Extreme Sicherheitsmassnahmen seien deswegen aber nicht nötig, wie Ann Sophie Schröder vom Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Hamburg betont. Das ist gerade auch für Angehörige von Verstorbenen wichtig. Schröder sagt:

«Eine Abschiednahme am offenen Sarg ist unter Wahrung der normalen Distanz problemlos möglich.»

Wie können die Lebenden geschützt werden? Mit dieser Frage müssen sich vor allem die Behörden befassen – zum Beispiel der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri, der ebenfalls an der Konferenz auftrat. Er sagte, dass sein Kanton einer Maskenpflicht im ÖV anfänglich skeptisch gegenüberstand. Das Problem des ÖV sei in erster Linie, dass er Infizierte von einem Ort zum anderen transportiert – und weniger, dass man sich an Bord eines Zuges ansteckt. Es habe jedenfalls kaum Ansteckungen gegeben, die auf den ÖV direkt zurückgeführt werden konnten, so Hauri. «Auf den Privatverkehr hingegen schon.» Der Grund: Im Auto sitzt man sich eben noch näher als im Bus oder im Zug.

Der Kanton Zug will das Abwasser auf Corona testen lassen

Um einen Anstieg der Fälle frühzeitig erkennen zu können, will der Kanton Zug unter anderem auf neue Methoden setzen – zum Beispiel die Analyse von Abwasser. Schon seit dem Frühling weiss man, dass sich Coronaviren im Abwasser nachweisen lassen und dass dies möglicherweise als Frühwarnsystem für eine neue Welle dienen könnte. Im Moment sei dieses Mittel zur Pandemiebekämpfung aber noch Zukunftsmusik, räumt Hauri ein. Bis die Abwasseranalyse zuverlässig funktioniert, dauere es noch eine Weile.