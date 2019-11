Kontrolle in Kontaktbar in Luzern: Neun Frauen festgenommen Die Luzerner Polizei hat in einer Kontaktbar in der Stadt Luzern neun Frauen festgenommen. Sie werden verdächtigt, dass sie illegal als Prostituierte tätig waren.

(zfo) Bei einer Kontrolle in einer Kontaktbar in der Stadt Luzern wurden am letzten Donnerstag neun Frauen festgenommen. Sie werden verdächtigt, illegal in die Schweizer eingereist zu sein und/oder ohne Arbeitsbewilligung gearbeitet zu haben.

Die Frauen sind zwischen 29 und 41 Jahre alt und stammen aus Albanien (5), Brasilien und der Dominikanischen Republik (3).



Das Amt für Migration hat für alle Frauen Wegweisungen verfügt und Einreisesperren eröffnet. Die Staatsanwaltschaft Luzern hat mehrere tausend Franken Bargeld bei den Frauen beschlagnahmt.