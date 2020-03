Kontrolle in Surseer Kontakt-Bar: Elf Frauen festgenommen Die Luzerner Polizei hat letzte Woche in einer Kontakt-Bar in Sursee eine Kontrolle durchgeführt. Elf Frauen wurden festgenommen.

(zfo) Die koordinierte Milieukontrolle hat am Donnerstagabend in der Stadt Sursee stattgefunden, schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Die Luzerner Polizei hat dabei in einer Kontakt-Bar insgesamt 21 Frauen kontrolliert. Elf Frauen wurden festgenommen und werden nun wegen mutmasslichen Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (illegale Einreise, illegaler Aufenthalt, illegaler Erwerb ohne Bewilligung) angezeigt.

Sieben weitere Frauen würden wegen Verstoss gegen die Meldepflicht zur Anzeige gebracht, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei den Frauen wurde Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Franken sichergestellt. Die Frauen stammen aus Albanien (3), Brasilien (7), Mazedonien (1), Serbien (1), Rumänien (5) und Ungarn (1).

Das Amt für Migration hat für die Frauen Wegweisungen verfügt und Einreisesperren eröffnet. Die Untersuchungen führt die Staatsanwaltschaft Sursee.