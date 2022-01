Kopie von Fasnacht 2020 bei Tele 1 und Radio Pilatus Abgesehen von unserer Zeitung finden Sie Infos und Liveübertragungen in Tele 1, Radio Pilatus und SRF1.

Tele1

Das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 berichtet bereits vor der Fasnacht über das Fasnachtstreiben in der gesamten Region. In die Fasnacht gestartet wird am Schmutzigen Donnerstag, am 20. Februar, mit der Livesendung von der Tagwache mit dem Urknall, der Nauen-Ankunft mit der Fritschifamilie und dem Fötzeliräge auf dem Kapellplatz. Am Nachmittag überträgt Tele 1 live den Fritschi-Umzug von der ersten bis zur letzten Nummer. Über die Fasnachtstage wirft der Regionalsender in mehreren Spezial-Reports einen Blick in weitere Fasnachtshochburgen der Zentralschweiz. Am Rüüdigen Samstag wird Tele 1 eine Guugge den ganzen Tag hautnah begleiten. Zum Abschluss der Fasnacht 2020 kommt es am Güdisdienstag mit der Liveübertragung des Monstercorsos in Luzern zum grossen Finale der rüüdigen Tage.

Fasnacht 2020 mit Radio Konfetti

An der Fasnacht 2020 berichtet auch Radio Pilatus laufend über das bunte Treiben in der Zentralschweiz. Am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, ist Radio Pilatus beim Urknall und beim Fötzeliräge live dabei und zieht mit den Fasnächtlern an der Tagwache durch die Gassen. Am Nachmittag kommentiert das Konfetti-Radio live den grossen Fritschi-Umzug in der Stadt Luzern. Radio Pilatus steht am Güdismontag mit den Fröschen auf und sendet live von der Wey-Tagwache auf dem Kapellplatz. Verschiedene Umzüge im Pilatusland, sowie das Monstercorso in der Stadt Luzern sind am Güdisdienstag die grossen Themen. Abschliessend lässt Radio Pilatus am Aschermittwoch die schönsten Momente der Fasnacht 2020 nochmals Revue passieren.

Die Fasnacht online auf www.tele1.ch/fasnacht

und www.radiopilatus.ch/fasnacht

Über die ganzen Fasnachtstage können via 24-Stunden-Livecam alle Auftritte der Guuggenmusigen auf der Rathaustreppe in der Stadt Luzern verfolgt werden. Die Auftritte werden zudem auf www.tele1.ch und YouTube archiviert. Auch das Fasnachtstreiben auf dem Kornmarkt und dem Kapellplatz wird online rund um die Uhr live gestreamt. Alle Livestreams sind auf www.radiopilatus.ch und www.tele1.ch aufgeschaltet. Ausserdem gibt es auf den beiden Webseiten laufend die besten Fotos und Videos von der Fasnacht 2020.

SRF 1

Der Wey-Umzug wird am Güdismontag live ab 14 Uhr übertragen und vom einheimischen Fasnächtler und SRF 3-Moderator Marco Thomann präsentiert. Er empfängt in seiner Kommentatorenkabine auch ausgewählte Gäste wie Fabienne Bamert, die neue Moderatorin des «Samschtig-Jass», den gebürtigen Luzerner Ralph Wicki, der auf Radio SRF 1 den «Nachtclub» moderiert, und die Fernsehlegende Stephan Klapproth.

(rgr/jwe)