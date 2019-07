Korintha Bärtsch und Noëlle Bucher treten aus dem Grossen Stadtrat zurück

Am 31. März wurden Korintha Bärtsch (35) und Noëlle Bucher (33) in den Luzerner Kantonsrat gewählt. Nun treten die beiden per Ende August von ihrem Amt als Grossstadträtinnen der Stadt Luzern zurück.