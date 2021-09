Krankenkassen Prämien steigen in vier Zentralschweizer Kantonen Im landesweiten Durchschnitt sinken die Krankenkassenprämien im nächsten Jahr. Anders in den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden sowie Uri, wo die Prämienlast um bis zu 1,4 Prozent steigt.

Erfreuliche Nachricht für die Einwohnerinnen und Einwohner in 14 der 26 Kantone: Sie müssen im kommenden Jahr weniger Geld ausgeben für ihre Krankenkassenprämien. Im landesweiten Durchschnitt beträgt der Rückgang 0,2 Prozent – und die Prämien sinken zum ersten Mal seit 2008. Freuen können sich auch Prämienzahlende in den Zentralschweizer Kantonen Schwyz und Zug, wo die Prämienlast um 0,3 beziehungsweise 0,2 Prozent zurückgeht (siehe Tabelle). Belastet wird das Budget hingegen für jene Personen, die in den anderen vier Zentralschweizer Kantonen wohnen: Ihre Prämien steigen um 1,4 Prozent (Obwalden), 0,9 Prozent (Nidwalden), 0,6 Prozent (Luzern) und 0,5 Prozent (Uri).

Krankenkassenprämien 2022 in den Zentralschweizer Kantonen Durchschnittliche Monatsprämie alle Altersklassen (Fr.) Veränderung gegenüber 2021 (%) Luzern 272,4 0,6 Schwyz 269,3 –0,3 Obwalden 258,8 1,4 Nidwalden 257 0,9 Zug 254,7 –0,2 Uri 243,8 0,5 Schweiz 315,3 –0,2

Während die mittlere Prämie für Erwachsene im neuen Jahr schweizweit 315.30 Franken beträgt, liegt sie in allen sechs Zentralschweizer Kantonen darunter. Am tiefsten ist sie im Kanton Uri (242.60 Franken), am höchsten im Kanton Luzern (272.40 Franken).

Luzerner Gesundheitsdirektor ortet keine Trendwende

Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf betont denn auch, die Prämienlast für Luzernerinnen und Luzerner liege «trotz leichtem Anstieg noch immer deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt». Von einer Trendwende könne jedoch nicht die Rede sein, denn die Pandemiejahre seien «wenig repräsentativ für die allgemeine Entwicklung der Gesundheitskosten». Viele Spitäler hätten bisher grosse finanzielle Verluste erlitten und viele Leistungen erbracht, die von den Kantonen gedeckt würden, so der Mitte-Politiker, der auch die Konferenz der Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren präsidiert. Es brauche «weiterhin grosse Anstrengungen aller Akteure im Gesundheitswesen, um das Wachstum der Gesundheitskosten zu dämpfen».

Nur in Zug und in Schwyz werden die Prämien in der Zentralschweiz günstiger. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Trotz Anstieg in ihren Kantonen legen auch die Nid- und Obwaldner Gesundheitsdirektorinnen Michèle Blöchliger und Maya Büchi-Kaiser Wert auf die vergleichsweise tiefen Prämien in ihren Kantonen. SVP-Politikerin Blöchliger und ihre FDP-Magistratin Büchi-Kaiser begründen den Anstieg mit durch die Versicherer in den letzten zehn Jahren zu tief angesetzten Prämien. Nun würden diese Differenzen im kommenden Jahr ausgeglichen.