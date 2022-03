Kredite Kantonsrat sagt Ja zu Härtefallhilfe für Luzerner Unternehmen Das Kantonsparlament befürwortet weitere Mittel für besonders von der Pandemie betroffene Firmen mit Jahresumsätzen von über und unter fünf Millionen Franken. Insgesamt fliessen 15,6 Millionen an Luzerner Unternehmen.

Nicht nur das Jahr 2020 setzte den Unternehmen finanziell zu. Nun befürwortet das Kantonsparlament weitere Härtefallhilfen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 18. April 2020)

Der Kanton Luzern will von Corona besonders stark in Mitleidenschaft gezogene Firmen auch für die zweite Jahreshälfte 2021 und heuer unterstützen. Dafür hat der Kantonsrat am Dienstag auf Antrag der Regierung hin zwei Kredite beschlossen. Einerseits handelt es sich um einen Sonderkredit von 8,8 Millionen Franken für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über fünf Millionen Franken, der aus Bundesmitteln bezahlt wird. Dieser wurde mit 108 Ja- zu 0 Gegen-Stimmen gutgeheissen.

Andererseits sagten die 120 Volksvertreterinnen und -vertreter Ja zu einem Nachtragskredit von 6,8 Millionen im Budget 2022 des Kantons Luzern für Betriebe mit Umsätzen von weniger als fünf Millionen Franken. Auch dieser wurde einstimmig abgesegnet.

Neben der Regierung sprach sich im Vorfeld auch die von Yvonne Hunkeler präsidierte Kommission für Wirtschaft und Abgaben für die Kredite aus – und zwar einstimmig, wie die Mitte-Politikerin aus Grosswangen am Dienstag betonte. Obwohl die Wirtschaft im Kanton Luzern laut der Kommission auch während der Pandemie erfreulich stabil geblieben ist, brauche es nach wie vor eine ergänzende Härtefallhilfe.

Strukturwandel soll nicht künstlich verzögert werden

Bei der Beratung im Kantonsrat stellten sich sämtliche Fraktionssprechenden hinter die Kredite. Wiederholt verlangt wurden eine Aufarbeitung der Härtefallhilfe und die Gleichbehandlung aller Unternehmen bei der Gewinnrückführung. Der Strukturwandel dürfe nicht behindert oder künstlich verzögert werden, verlangten etwa FDP-Sprecherin Heidi Scherer (Meggen) oder GLP-Votantin Ursula Berset (Buchrain).

Finanzdirektor Reto Wyss betonte, man wolle bedürftigen Firmen gezielte Hilfe leisten. Dies sei «wichtiger als das Tempo», so der Mitte-Regierungsrat.