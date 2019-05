Rezept Kressesuppe Zutaten für 4 Personen Susanne Balli

1 EL Öl oder Bratbutter

1 mittelgrosse Zwiebel, gehackt

1 Knoblauchzehe, gepresst

150 g Kresse

1 dl Weisswein, trocken

9 dl Gemüsebouillon

Salz und Pfeffer aus der Mühle

1,5 dl Rahm

etwas Maizena

Zubereitung

Öl oder Butter in Pfanne erhitzen, Zwiebel und Knoblauch andämpfen, Kresse zufügen, kurz mitdämpfen. Mit Weisswein ablöschen. Bouillon zufügen und die Suppe zirka 15 Minuten köcheln lassen. Danach fein pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Etwas Maizena in wenig kaltem Wasser auflösen und unter Rühren in die Suppe geben. Nochmals aufkochen lassen, danach Rahm zufügen, umrühren und servieren.