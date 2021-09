Kriens Im alten Bleiche-Schulhaus werden nun Kinder aus Asylzentren unterrichtet Der Kanton Luzern mietet das derzeit ungenutzte Gebäude für drei Jahre. Was danach daraus wird, ist noch offen.

Das ehemalige Bleiche-Schulhaus. Bild: Stadt Kriens

(std) Per Ende des vergangenen Schuljahres wurde das Schulhaus Bleiche an der Krienser Gemeindehausstrasse geschlossen. Nun hat es die Stadt ab Oktober als Zwischennutzung für die kommenden drei Jahre an den Kanton Luzern vermietet. Die Dienststelle Volksschulbildung will das Gebäude für die Schulangebote des Bereichs Asyl nutzen, wie die Stadt mitteilt. Dieses Angebot ist heute in Rothenburg untergebracht. Weil das dortige Durchgangszentrum geschlossen worden ist, brauche es dafür einen neuen Standort.

Im Schulhaus Bleiche werden rund 20 Kinder im Basisstufenalter (Kindergarten, 1. und 2. Primar) den Unterricht besuchen. Das Angebot richtet sich an Kinder, die in einem kantonalen Asylzentrum wohnen. Sobald diese in Wohnungen ziehen, besuchen sie eine Gemeindeschule.

Das Bleiche wurde geschlossen, weil der Betrieb des Kleinschulhauses vergleichsweise hohe Kosten verursacht habe, so die Stadt Kriens. Wie es mittelfristig genutzt werden soll, ist noch offen. Ideen dazu würden aktuell entwickelt.