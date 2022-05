Kriens Auf dem Bell-Areal entsteht eine Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge Ein von Ukrainerinnen gegründeter Verein will die Integration mit Sprachkursen und weiteren Angeboten fördern. Das Interesse ist gross.

Ein Ende des Kriegs in der Ukraine zeichnet sich derzeit nicht ab. Umso wichtiger wird die Frage der Integration von Flüchtlingen. Die meisten von ihnen wollen zwar zurückkehren, doch das dürfte – vor allem für Menschen aus der Ostukraine – so schnell nicht möglich sein. Vor diesem Hintergrund ist in Kriens am Donnerstag der Verein LUkraina gegründet worden. Dieser hat in der Zwischennutzung des Bell-Areals Räumlichkeiten gemietet.

Im dritten Stock dieses Gebäudes hat der Verein Räume gemietet. Bild: PD

Das Ziel ist, die Integration durch Deutschkurse, Coaching für Bewerbungen, psychologische sowie generelle Unterstützung im Alltag zu fördern. Weiter sollen kulturelle Anlässe organisiert und gespendete Kleider an Bedürftige verteilt werden – auch an Flüchtlinge aus anderen Ländern. Erste Deutschkurse finden bereits statt, das weitere Angebot soll in den nächsten Wochen hochgefahren werden.

Von links: Vorstandsmitglied Svitlana Kucherenko, Co-Präsidentin Alisa Ryzhkova, Vorstandsmitglied Hanna Shabanova und Co-Präsidentin Victoria Melnikova im Bell-Areal. Auf dem Bild fehlt das fünfte Vorstandsmitglied Karolina Vozniuk. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 4. Mai 2022)

Der Vereinsvorstand besteht aus fünf Frauen, die aus dem aktuellen Kriegsgebiet im Südosten oder aus dem durch Morde an Zivilisten bekannt gewordenen Butscha stammen. Sie haben dank der Vernetzungsarbeit lokaler Helfer und via soziale Medien zusammengefunden. «Es hilft, nicht allein zu sein und zu trauern, sondern einander zu unterstützen», sagt Co-Präsidentin Victoria Melnikova (28). Begleitet wird LUkraina von lokalen Organisationen, insbesondere vom Verein Hope, der bereits mit syrischen Flüchtlingen ein ähnliches Projekt auf die Beine gestellt hat. «Es geht uns um Hilfe zur Selbsthilfe», sagt Hope-Präsidentin Béatrice Pistor.

«Die Flüchtlinge sollen nicht nur Empfänger von Leistungen sein, sondern auch selbst etwas auf die Beine stellen. Das ist wichtig, um in Würde leben zu können.»

Es ist noch viel Geld nötig

Hope stellt mit einem zinslosen Darlehen von 20’000 Franken die Anschubfinanzierung sicher. Nun sollen Stiftungen für Unterstützung angefragt werden. Weiter hofft LUkraina, dass sich der Kanton an den Sprachkursen beteiligt. Das Vereinsbudget beträgt im Idealfall rund 425’000 Franken. Kommt weniger Geld zusammen, muss das Angebot verkleinert werden. «Priorität haben die Deutschkurse, da die Sprache zentral ist für die Integration», sagt Co-Präsidentin Alisa Ryzhkova (23).

Die Co-Präsidentinnen Alisa Ryzhkova (links) und Victoria Melnikova mit Carina, Tochter von Victoria Melnikova. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 4. Mai 2022)

Wer Leistungen vom Verein wie Deutschkurse bezieht, verpflichtet sich im Gegenzug zu ehrenamtlichem Engagement. Dies etwa als Lehrperson, bei der Herausgabe von Kleidern oder bei der Kinderbetreuung, die wichtig ist, da es sich bei ukrainischen Flüchtlingen oft um Frauen mit Kindern handelt. Mit dieser Balance zwischen Geben und Nehmen sollen Abhängigkeits- und Schuldgefühle vermieden werden. «Wir wollen zudem den Kontakt mit lokalen gemeinnützigen Organisationen suchen, damit sich Flüchtlinge sozial engagieren können», sagt Ryzhkova.

«Wir haben sehr viel Hilfe von der Bevölkerung erhalten. Dafür sind wir sehr dankbar und es ist uns wichtig, etwas zurückzugeben.»

In den Räumlichkeiten des Vereins stapeln sich Kisten mit gespendeten Kleidern. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 4. Mai 2022)

Warteliste umfasst bereits 170 Personen

Die Nachfrage ist gross. Es gebe eine Warteliste mit 170 Personen für den Deutschkurs. Rund 80 davon können bereits unterrichtet werden. Derzeit unterrichten Freiwillige, darunter befinden sich zum Teil auch ausgebildete Lehrpersonen. Bei anderen wiederum handelt es sich um Leute, die Deutsch und Ukrainisch oder Russisch sprechen; auch aus Russland. «Da sind wir offen, solange die Leute den Krieg ablehnen», sagt Ryzhkova. Weitere Lehrpersonen möchten unterrichten, es fehlt im Moment jedoch noch an eingerichteten Schulräumen. Lehrpersonen sollen entlöhnt werden, sobald der Verein genügend Geld hat. Zusätzlich wolle man Online-Sprachkurse organisieren. Zudem habe man Kontakt zu Ukrainisch sprechenden Psychologinnen und Psychologen herstellen können, die eine Gruppentherapie im Bell-Areal planen.

Die Gründerinnen rechnen damit, dass ihr Projekt rund zwei Jahre dauert. Nach einer Aufbauphase ist denkbar, dieses auf andere Kantone auszuweiten.