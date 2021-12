Kriens Auf dem Sonnenberg werden zahlreiche Edelkastanien gepflanzt Die Stadt realisiert oberhalb des Spielplatzes einen Hain und eine Halballee mit 36 Bäumen. Dafür müssen auch welche gefällt werden.

Man trifft sie vor allem auf der Alpensüdseite an – doch auch auf der Nordseite gibt es vereinzelt Edelkastanien. Teils handelt es sich um Relikte früherer Bestände, teils um Neuansiedlungen. Eine solche ist nun auf dem Sonnenberg in Kriens geplant. Entlang des Wegs in Richtung Chrüzhöchi sowie auf der Wiese oberhalb des Spielplatzes plant die Stadt bis im Frühling 2022 die Pflanzung eines Hains sowie einer Halballee mit 36 Edelkastanien.

An diesem Standort ist die Halballee geplant. Bild: Stefan Dähler (Kriens, 21. November 2021)

Mit dem Projekt soll die Biodiversität und die Anpassung des Waldes an den Klimawandel gefördert werden, sagt der Krienser Bau- und Umweltvorsteher Maurus Frey (Grüne). «Mit ihrer späten Blütezeit im Juni/Juli nach der Blüte der Obstbäume bietet die Edelkastanie für Insekten und Bienen eine wichtige Nahrungsquelle im Spätsommer.» Weiter könne sie bis zu 1000 Jahre alt werden. «Gerade im hohen Alter, mit ihrer Vielzahl an besonderen Strukturen, bieten die Bäume Lebensraum für zahlreiche Pflanzen-, Tier- und Pilzarten.» Gepflanzt würden sogenannte veredelte Ruten mit einer Länge von zirka 2,5 Metern. «Daher werden sich Vorteile in Bezug auf die Biodiversität erst langfristig einstellen. Projekte mit Bäumen sind Mehrgenerationenprojekte.»

Baum hält Trockenheit besser aus

Der Krienser Bau- und Umweltvorsteher Maurus Frey. Bild: Dominik Wunderli

Die Edelkastanie werde als sogenannte Klimabaumart gehandelt. «Im Gegensatz zu Rotbuche und Fichte kann sie besser mit Trockenheit umgehen», so Frey. Die letztgenannten Arten hätten unter der Trockenheit der Jahre 2018 oder 2019 gelitten, auch auf dem Sonnenberg gebe es Rotbuchen mit teilweise abgestorbenen Kronen. Diese Situation dürfte sich künftig noch zuspitzen. Edelkastanien dagegen sind auf Kastanienrindenkrebs oder die Edelkastanien-Gallwespe anfällig. Ersterer könne biologisch bekämpft werden. Zweitere sei vor allem bei Frucht-Erwerbsanlagen problematisch. Dezentrale Bestände minderten das Risiko eines Totalverlustes.

Um für die Edelkastanien «ein optimales Platz- und Lichtangebot zu schaffen», ist in den nächsten Tagen entlang des Wanderwegs ein Holzschlag geplant, so Frey. Er hält fest, dass die Stadt aufgrund des Waldzustands früher oder später ohnehin nicht um eine Sicherheitsrodung herumkomme. «Wenn Bäume in dieser Grössenordnung gefällt werden, löst dies Emotionen aus, dessen sind wir uns bewusst. Wir sehen aber überwiegende Vorteile für die Waldbiodiversität durch den entstehenden lichten Wald.» Weiter entstehe auf dem Sonnenberg ein neues Naturerlebnis für Besucherinnen und Besucher. So könne man dereinst im Herbst Maroni sammeln, auch ein «Maronifest Sonnenberg» sei denkbar.

Zur Römerzeit gab es auch nördlich der Alpen viele Kastanien

Edelkastanien waren einst auf der Alpennordseite weiter verbreitet. Die Römer brachten sie mit. Die Klimaabkühlung während der «Kleinen Eiszeit» im 17. und 18. Jahrhundert bedeutete für den Kastanienanbau im Norden weitgehend das Ende. «Ein Hinweis auf ein altes Vorkommen sind sogenannte Reliktbäume», sagt Frey. Ein solcher wurde am Sonnenberghang oberhalb des Gebiets Ehrendingen gefunden. Generell sei der Sonnenberg aufgrund der sonnigen Lage geeignet für Edelkastanien.

Der Reliktbaum am Sonnenberghang oberhalb des Gebiets Ehrendingen. Bild: Abteilung Umwelt und Sicherheit Stadt Kriens

Das Projekt könne mit «minimalem Mitteleinsatz» der Stadt realisiert werden, so Frey. Die Kosten belaufen sich brutto auf 15'000 Franken, die Stadt werde aber nur einen Teil davon übernehmen. Man habe aufgrund der knappen Finanzen intensiv nach zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht und diese auch gefunden. So arbeite man mit der IG Pro Kastanie Zentralschweiz beziehungsweise dem Fonds Landschaft Schweiz FLS zusammen. «Zudem hoffen wir auf finanzielle Unterstützung durch den Kanton Luzern im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund.»