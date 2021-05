Kriens Auf der Schällenmatt entstehen bis zu 300 neue Wohnungen – doch die Bauherrschaft lässt sich für die Realisierung viel Zeit Die Wiese gegenüber dem Schweighof-Areal soll überbaut werden; auf eine Art und Weise, die sich von den Projekten in Luzern Süd unterscheidet. Bis alle Gebäude fertiggestellt sind, dürfte es noch 20 Jahre dauern.

Auf der Schällenmatt ist ein neues, grosses Bauprojekt geplant. Dominik Wunderli (kriens, 11.05.2021)

Rund 60’000 Quadratmeter umfasst das Schällenmatt-Areal in Kriens. Damit ist es fast so gross wie der benachbarte Schweighof. Bisher stehen auf der Schällenmatt acht Wohngebäude, die 2008/2009 und 2015 realisiert worden sind. Beim Grossteil des Grundstücks, das sich in der Bauzone befindet, handelt es sich noch um Wiesland. Nun konkretisieren sich die Pläne für den Rest der Überbauung. Der Gestaltungsplan wurde vor wenigen Tagen bei der Stadt Kriens eingereicht.

Geplant sind rund 300 Mietwohnungen in zwanzig Gebäuden. «Diese sollen aber nicht in einem Stück, sondern in mehreren Etappen während rund 20 Jahren realisiert werden», sagt Werner Baumgartner, Miteigentümer des Grundstücks und Projektentwickler. «Dies auch deshalb, weil das Wohnangebot im Gebiet Luzern Süd schon gross ist.» Die erste Etappe mit 70 Wohnungen in drei Gebäuden wird voraussichtlich ab nächstem Jahr gebaut.

Eine «Gartenstadt» soll entstehen

Die geplante Überbauung ist deutlich weniger dicht als jene auf dem Schweighof, wo bis zu 600 Wohnungen vorgesehen sind. «Wir wollen ein anderes Angebot schaffen, als es bisher in Luzern Süd existiert, und uns damit auch etwas abheben», sagt Baumgartner. Geplant seien vor allem Familienwohnungen für den Mittelstand, dazu wenige Kleinwohnungen. «Der Standort eignet sich für einen Übergang von urbaner Bauweise hin zu dörflichem Charakter.» Das architektonische Konzept gehe in Richtung «Gartenstadt». Vor jedem Gebäude befinden sich privat nutzbare Grünräume, weiter gibt es drei grössere öffentliche Flächen mit Spielplätzen und anderen kleinen Freizeitanlagen wie Pé­tanquebahnen.

«Der Zonenplan liesse eigentlich höhere Bauten zu», sagt Architekt Michael Kuhn von den Iwan Bühler Architekten Luzern. «Wir wollen, dass die Leute einen Bezug haben zum Boden, zum Aussenraum. Es soll möglich sein, dass Leute auf dem Balkon und im Garten Gespräche miteinander führen.» Die meisten Gebäude sind in länglicher Form mit drei Geschossen geplant. Weiter gibt es in Richtung Kreisel und Vorderschlundstrasse zwei Gebäude mit fünf und eines mit sieben Geschossen. Das sind jene, die in der ersten Etappe realisiert werden sollen. Erlaubt wären eigentlich sieben Geschosse in Richtung Vorderschlundstrasse und fünf auf dem restlichen Areal.

Das höchste Gebäude ist 21 Meter hoch

«Die höheren Gebäude bilden den Abschluss der Überbauung in Richtung Strasse und Gewerbezone», sagt Kuhn. Das höchste mit 21 Metern stellt den Referenzpunkt zum benachbarten Schweighof mit dessen wuchtigerer Bauweise dar. Darin ist in den untersten beiden Geschossen eine Nutzung vorgesehen, die Leben in das Quartier bringt und ein Treffpunkt für die Bewohner sein soll; Baumgartner nennt als mögliche Beispiele ein Café, eine Kita, eine Bäckerei oder auch ein Coworking-Angebot.

Vorgesehen ist eine unterirdische Einstellhalle, die Aussenfläche selbst soll autofrei sein. Wie viele Parkplätze gebaut werden, entscheide sich bei der Baueingabe. Baumgartner rechnet für die erste Etappe mit Investitionskosten von rund 35 Millionen Franken, für die gesamte Überbauung grob geschätzt mit 150 Millionen. Könnte die Eigentümerschaft nicht mehr Rendite machen, wenn sie so hoch bauen würde wie erlaubt? Eine Maximierung sei nicht das oberste Ziel, sagt Baumgartner. «Wir haben das Glück, dass das Land uns gehört und deshalb wollen wir langfristig denken und handeln.» Es besteht also nicht der Druck, die Kosten für den Grundstückskauf schnell wieder reinholen zu müssen.