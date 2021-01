Kriens Auto brennt unmittelbar vor dem Sonnenbergtunnel lichterloh Auf der Autobahn A2 ist am Donnerstagabend ein Auto in Vollbrand geraten. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Auto Steht in Vollbrand. Bild: Luzerner Polizei (Kriens, 13. Januar 2021)

(zim) Am Mittwochabend kurz nach 17.30 Uhr stellte ein auf der Autobahn A2 in Kriens Richtung Norden fahrender Autolenker einen Brandgeruch fest. Daraufhin fuhr er unmittelbar vor dem Sonnenbergtunnel auf den Pannenstreifen, wo das Auto in Brand geriet, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Bild: Luzerner Polizei (Kriens, 13. Januar 2021)

Die Feuerwehr der Stadt Luzern konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Auto erlitt Totalschaden und musste abtransportiert werden. Die Fahrbahn wurde durch das Zentras mit einer Putzmaschine gereinigt.