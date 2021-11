Kriens Auto kommt ins Schleudern und kracht in Lastwagen – keine Verletzte Am Mittwochnachmittag kollidierte auf der Autobahn A2 in Kriens ein Auto mit einem Sattelmotorfahrzeug. Der Unfall führte zu Rückstau.



Am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Autobahneinfahrt in Richtung Norden. Dabei geriet das Fahrzeug laut Luzerner Polizei aus noch ungeklärten Gründen ins Schleudern und prallte gegen den Auflieger eines Sattelmotorfahrzeuges, das auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Sonnenbergtunnel unterwegs war.

Das Auto konnte nicht mehr fahren und musste abgeschleppt werden. Bild: Luzerner Polizei

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Das Auto war danach aber nicht mehr fahrbar und musste abtransportiert werden. Die Autobahn wurde durch eine Putzmaschine des Zentras gereinigt. Der Sachschaden beträgt zirka 20'000 Franken, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Der Unfall führte zu Rückstau auf der A2. (sok)