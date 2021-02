Kriens Autofahrer kommt von Strasse ab und prallt in die Stütze einer Lichtsignalanlage Bei einem Selbstunfall auf der Luzernerstrasse hat sich der Autolenker verletzt. Als Unfallursache steht ein gesundheitliches Problem des 52-Jährigen im Vordergrund.

(zim) Der Unfall ereignete sich am Samstag, kurz nach 6 Uhr, auf der Luzernerstrasse in Kriens, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Der 52-jähriger Autolenker kam von der Strasse ab und fuhr auf dem Trottoir gegen einen Blumentopf und danach in die Stütze einer Lichtsignalanlage.

Bild: PD

Im Zentrum der Abklärungen der Luzerner Polizei steht ein gesundheitliches Problem des Autofahrers. Der Mann wurde aus dem Auto geborgen und vom Rettungsdienst 144 in ein Spital gebracht. Der Sachschaden liegt laut Polizeiangaben bei rund 12'000 Franken.